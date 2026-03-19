İdlib’de çadırlarda bayram: Yerinden edilmiş siviller zorlu yaşam koşullarıyla mücadele ediyor

Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib’de, savaş nedeniyle yerinden edilen sivillerin Ramazan Bayramı hazırlıkları neredeyse imkansız hale geldi. Çadırlarda yaşayan aileler, kışın soğuk, yazın aşırı sıcak altında yaşam mücadelesi verirken, temel ihtiyaçlarını karşılamakta büyük zorluk çekiyor.

Mahmud el-Hasan isimli sivil, “Kamplarda yaşıyoruz. Şu anda kim dayanabiliyorsa ya da geçimini sağlayabiliyorsa o iyi sayılır. Bayram gelip geçiyor ama bayram gibi değil” diyerek yaşadıkları sıkıntıyı anlattı.

GIDA VE KIYAFET ALAMIYORLAR

İdlib’in güneyindeki Kefrayin köyünden göç eden Neşmi el-Ahmed, evlerinin yıkılmış olmasından dolayı köylerine dönemediğini belirtti. Ahmed, “Ne hazırlayacağız ki? Yerinden edilmiş bir insan ne hazırlayabilir?” diyerek bayram hazırlıklarının ne kadar kısıtlı olduğunu ifade etti.

Kampta yaşayan Seham Muhammed ise bayram öncesi hiçbir hazırlık yapamadıklarını söyleyerek, “Çocuklara kıyafet almadık, tatlı yapmadık, hiçbir şey yapmadık. Kamplarda yaşam koşulları çok ağır” ifadelerini kullandı.

HAYIRSEVERLERDEN YARDIM ÇAĞRISI

Siviller, hem yaşam koşullarının iyileştirilmesi hem de bayram öncesi ihtiyaçlarının karşılanması için sivil toplum kuruluşlarına ve yardımseverlere çağrıda bulunuyor. Muhammed, “Bu kampta neredeyse dört erkek bile yok. Hepsi kadın, hepsi dul. Bizlerin her şeye ihtiyacımız var. Bayramda hayırseverlerin bize destek olmasını istiyoruz” diyerek yardım çağrısını yineledi.