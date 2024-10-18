IKBY'de güvenlik güçleri seçimler için oy kullandı

AA & Ensonhaber

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) ertelenen seçimler sonrası yeniden sandık başına gidiliyor..

IKBY, 20 Ekim'de milletvekillerini seçecek..

Seçimler öncesinde ise sandığa ilk güvenlik güçleri gitti.

GÜVENLİK GÜÇLERİ OYLARINI KULLANDI

Süleymaniye kentindeki güvenlik güçleri, oy kullanmak için seçim merkezi önünde sıra bekledi.

SEÇİMLER İKİ KEZ ERTELENMİŞ, 2023'TE DE ASKIYA ALINMIŞTI

IKBY’deki parlamento seçimleri, seçim sistemine ilişkin siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle beş kez ertelenmişti.

Bölgede 2022 yılının sonuna kadar seçimlerin gerçekleşmesi gerekiyordu.

Ancak Barzani Ailesi'nin yönetiminde ve iktidardaki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Talabani ailesinin yönetimindeki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) seçim sisteminde, özellikle de azınlık kotası konusunda bir anlaşmaya varamadı.

Bu nedenle IKBY Parlamentosu, Mayıs 2023'te askıya alındı.