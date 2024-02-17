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İlham Aliyev ile Nikol Paşinyan Almanya'da bir araya geldi

İlham Aliyev ile Nikol Paşinyan Almanya'da bir araya geldi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile üçlü görüşmeye katıldı. Aliyev ve Paşinyan daha sonra baş başa görüştü, barış anlaşması müzakerelerine devam edilmesi konusunda mutabık kaldı.