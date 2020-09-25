İngiliz basını: İngiltere'nin güvenli ülkeler listesindeki Türkiye'ye tatil talebi büyük oranda arttı

İngiliz Times gazetesi, İngiltere'ye dönüşte 14 gün karantinada kalınmasını şart koştuğu ülkelerin listesini büyütmesiyle, tatil rezervasyonlarında Türkiye ve İtalya'ya talebin arttığını yazdı.

Türkiye, koronavirüs salgınına karşı aldığı önlemlerin meyvesini turizmde toplamaya devam ediyor.

TATİL İÇİN ARAMA YAPILAN YERLERİNDEN BAŞINDA TÜRKİYE VAR

İngiliz Times gazetesi, "Büyük Akdeniz ülkeleri arasında en düşük Covid-19 vaka oranlarına sahip ülke" olarak tanımladığı Türkiye'deki tatiller için yapılan aramaların, sitedeki toplam aramaların üçte birini oluşturduğunu belirtti.

Haberde son iki haftada, İtalya'ya tatil talebinin yüzde 18, başta tarihi Krakow kenti olmak üzere, Polonya'ya tatil talebinin ise yüzde 25 yükseldiği kaydediliyor.

YUNANİSTAN'A TALEP GİTTİKÇE AZALIYOR

Son iki haftada Yunanistan'a talebin ise yüzde 17 düştüğü kaydediliyor.

Paket tatil sitesi Travelsupermarket, Türkiye'ye talebin, iki hafta öncesine kıyasla yüzde 15 arttığını açıkladı.