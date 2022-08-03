İngiliz hasta Archie Battersbee için Türkiye'den tedavi teklifi

Aile, yaşadıkları ülkedeki yargıdan istediği sonucu elde edemedi. AİHM'e yapılan başvurunun olumlu sonuçlanması beklenirken, Türkiye'deki doktorlar devreye girmeye hazır olduklarını söyledi.

İngiltere'nin Essex bölgesinde yaşayan Battersbee ailesi, yaşam destek ünitesine bağlı çocukları Archie için çare arıyor.

Annesi Hollie'nin anlattığına göre, Archie, viral bir sosyal medya yarışmasına katıldığı sırada boğuldu ve beyninde hasar oluştu.

Archie'nin beyin ölümünün gerçekleştiğini söyleyen doktorlar, yaşam desteği sunmanın çocuğun yararına olmadığı görüşünde.

Türkiye'den tedavi önerisi

Ebeveynlere çağrıda bulunan Hollie, çocukların tehlikeli meydan okuma yarışmalarına katılmaması gerektiğini vurguladı.

Sky News'e yaptığı açıklamada Hollie, Türkiye ve Japonya'daki doktorların, Archie'nin iyileşmesine yardım olacak tıbbi müdahaleye sahip olduklarını söylemek için kendisiyle temasa geçtiğini söyledi.

Hastayı İngiltere dışına çıkarma ihtimali

Söz konusu aile, Archie'yi İngiltere dışına çıkarmayı da içeren seçenekler üzerinde düşünüyor.

İngiltere'deki yargı mücadelesini kaybeden ve son olarak Yüksek Mahkeme'den de istediği sonucu alamayan aile, 12 yaşındaki çocuklarının yaşam destek ünitesinin kapatılmasına karar verildiğini belirtti.

"Archie'den vazgeçmeyeceğiz"

Kararı ertelemek için bu kez Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvuruda bulunduklarını söyleyen Hollie, "Şimdi AİHM'nin başvuruya olumlu bakmasını umuyor ve diliyoruz. Sonuna kadar Archie'den vazgeçmeyeceğiz." dedi.

İngiltere'de temyiz mahkemesi, 12 yaşındaki çocuktan ömür boyu yaşamsal tedaviyi geri çekilmesini ertelemeyi reddetmişti.

"Son nefesini nerede vereceği başkalarına düşmemeli"

Archie Battersbee'nin kalbinin hâlâ attığını ve annesinin elini tuttuğu belirten aile, tedavinin devam etmesi konusunda ısrar ediyor.

Anne Hollie, "Bu doğru değil, Archie benim çocuğum. Son nefesini nerede vereceğine, yaşayıp yaşamayacağına karar vermek başkalarına düşmemeli. Bu yanlış." diye konuştu.