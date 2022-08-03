Petrol
99.5
-1.03%
Euro
18.2945
0.25%
Dolar
17.9538
0.05%
Altın
1.019
0.34%
Borsa
2678
1.16%
Bitcoin
420.550
2.58%
BTXN Coin
9.08
-1.08%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 21 C

    İngiliz hasta Archie Battersbee için Türkiye'den tedavi teklifi

    Aile, yaşadıkları ülkedeki yargıdan istediği sonucu elde edemedi. AİHM'e yapılan başvurunun olumlu sonuçlanması beklenirken, Türkiye'deki doktorlar devreye girmeye hazır olduklarını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 03.08.2022 - 11:56
    • Güncelleme : 03.08.2022 - 12:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İngiliz hasta Archie Battersbee için Türkiye'den tedavi teklifi

    İngiltere'nin Essex bölgesinde yaşayan Battersbee ailesi, yaşam destek ünitesine bağlı çocukları Archie için çare arıyor.

    Annesi Hollie'nin anlattığına göre, Archie, viral bir sosyal medya yarışmasına katıldığı sırada boğuldu ve beyninde hasar oluştu.

    Archie'nin beyin ölümünün gerçekleştiğini söyleyen doktorlar, yaşam desteği sunmanın çocuğun yararına olmadığı görüşünde.

    Türkiye'den tedavi önerisi

    Ebeveynlere çağrıda bulunan Hollie, çocukların tehlikeli meydan okuma yarışmalarına katılmaması gerektiğini vurguladı.

    Sky News'e yaptığı açıklamada Hollie, Türkiye ve Japonya'daki doktorların, Archie'nin iyileşmesine yardım olacak tıbbi müdahaleye sahip olduklarını söylemek için kendisiyle temasa geçtiğini söyledi.

    Hastayı İngiltere dışına çıkarma ihtimali

    Söz konusu aile, Archie'yi İngiltere dışına çıkarmayı da içeren seçenekler üzerinde düşünüyor.

    İngiltere'deki yargı mücadelesini kaybeden ve son olarak Yüksek Mahkeme'den de istediği sonucu alamayan aile, 12 yaşındaki çocuklarının yaşam destek ünitesinin kapatılmasına karar verildiğini belirtti.

    "Archie'den vazgeçmeyeceğiz"

    Kararı ertelemek için bu kez Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvuruda bulunduklarını söyleyen Hollie, "Şimdi AİHM'nin başvuruya olumlu bakmasını umuyor ve diliyoruz. Sonuna kadar Archie'den vazgeçmeyeceğiz." dedi.

    İngiltere'de temyiz mahkemesi, 12 yaşındaki çocuktan ömür boyu yaşamsal tedaviyi geri çekilmesini ertelemeyi reddetmişti.

    İngiliz hasta Archie Battersbee için Türkiye den tedavi teklifi #1

    "Son nefesini nerede vereceği başkalarına düşmemeli"

    Archie Battersbee'nin kalbinin hâlâ attığını ve annesinin elini tuttuğu belirten aile, tedavinin devam etmesi konusunda ısrar ediyor.

    Anne Hollie, "Bu doğru değil, Archie benim çocuğum. Son nefesini nerede vereceğine, yaşayıp yaşamayacağına karar vermek başkalarına düşmemeli. Bu yanlış." diye konuştu.

    İngiliz hasta Archie Battersbee için Türkiye den tedavi teklifi #2

    İngiliz hasta Archie Battersbee için Türkiye den tedavi teklifi #3

    İngiliz hasta Archie Battersbee için Türkiye den tedavi teklifi #4

    İngiliz hasta Archie Battersbee için Türkiye den tedavi teklifi #5

    İngiliz hasta Archie Battersbee için Türkiye den tedavi teklifi #6


    İlginizi Çekebilir

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Şiddet nedeniyle eşinden boşanan kadın çocuklarını göremiyor
    3. Sayfa

    Şiddet nedeniyle eşinden boşanan kadın çocuklarını göremiyor

    Bodrum katta çıkan yangın binayı etkiledi
    3. Sayfa

    Bodrum katta çıkan yangın binayı etkiledi

    Görüş Bildir