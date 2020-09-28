İngiliz hükümetinden okullarda kapitalizm karşıtı kaynakları kullanmayın uyarısı

Londra yönetiminin, okullarda kapitalizm karşıtlığıyla ilgili kararı, tartışmalara neden oldu. Birleşik Krallık Parlamentosu Üyesi John McDonnell, kültür savaşı uyarısı yaptı.

İngiltere'de hükümet, eğitim konusunda uyarılarda bulundu.

Guardian gazetesinin haberine göre, Eğitim Bakanlığınca okullara yollanan eğitim müfredatına ilişkin yönetmeliklerin bulunduğu bir kılavuzda, anti kapitalizm "aşırı siyasi" duruş olarak tanımlandı.

Kapitalizm karşıtlığının, yasa dışı bir faaliyet olarak görüldüğü kaydedildi.

"HİÇBİR KOŞULDA KULLANMAYIN"

Kılavuzda, "Okullar, aşırı siyasi duruşları olan kuruluşlar tarafından üretilen kaynakları hiçbir koşulda kullanmamalıdır. Malzemenin kendisi aşırı olmasa da kullanımı kuruluşa olan desteği ima edebilir." ifadeleri yer aldı.

YASA DIŞI OLUR UYARISI

Haberde görüşlerine yer verilen, eski gölge bakan John McDonnel, yayınlanan kılavuzla, kapitalizmin kaldırılmasını savunan İngiliz sosyalizmi, İşçi Partisi ve sendikacılık tarihi de dahil olmak üzere İngiliz tarihinin ve siyasetinin büyük bölümlerine atıfta bulunmanın yasa dışı olacağı uyarısı yaptı.

KÜLTÜR SAVAŞI

Müfredattaki bu zorlamanın, kültür savaşının bir başka adımı olduğuna işaret eden McDonnel, ülkenin muhafazakar bir otoriterliğe dönüştüğünü ve demokrasiye inanan herkesin bu durumdan rahatsız olması gerektiğini söyledi.

Eğitim Bakanlığı Okul Standartları Müsteşarı Nick Gibb ise yayımlanan kılavuzdaki yönetmelikleri savunarak, "Bu yönergeler, tüm öğrencilerin başkalarına saygı duymalarını, diğerleriyle sağlıklı ilişki kurmasını sağlayacak." ifadesini kullandı.

John McDonnel