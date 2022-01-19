İngiltere Başbakanı Johnson'a partisinden tepki: Allah aşkına git

Ulusal yasta yaptığı partiler nedeniyle yoğun istifa baskısıyla karşı karşıya kalan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a partisindeki vekil David Davis'ten istifa çağrısı geldi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Prens Philip'in hayatını kaybetmesinin ardından Kraliçe Elizabeth tarafından ülkede ilan edilen ulusal yas ve koronavirüs nedeniyle de sıkı tedbirlerin uygulandığı dönemde yaptığı partileri ile tepkiler sürüyor.

PARTİSİNDEN İSTİFA ÇAĞRISI GELDİ

Avam Kamarasında düzenlenen oturumda Johnson’a bu kez kendi partisinden istifa çağrısı geldi.

Brexit’i destekleyen Muhafazakar Parti Milletvekili David Davis konuşmasında, "Liderlerimin yaptıkları eylemlerin sorumluluğunu üstlenmelerini bekliyorum" diyerek Johnson’a mesaj verdi.

"ALLAH AŞKINA GİT"

Davis, sömürü döneminden Hindistan’dan Sorumlu Devlet Bakanı Leo Amery’in dönemin İngiltere Başbakanı Neville Chamberlain’e söylediği sözden alıntı yaparak, "Yaptığınız iyiliklere rağmen orada çok uzun süre oturdunuz. Allah aşkına gidin" diyerek Johnson'a istifa çağrısında bulundu.

MUHAFAZAKAR PARTİ’NİN MİLLETVEKİLİ İŞÇİ PARTİSİ’NE GEÇTİ

İngiltere’nin kuzeyinde yer alan Bury North bölgesinden milletvekili Christian Wakeford ise Johnson’ın partisi Muhafazakar Parti’den ayrılarak ana muhalefetteki İşçi Partisi’ne katıldığını açıkladı.

Wakeford, Johnson’a gönderdiği istifa mektubunda, "Ne yazık ki hem siz hem de Muhafazakar Parti bir bütün olarak bu ülkenin hak ettiği liderliği ve hükümeti sunamadığınızı gösterdiniz" ifadelerini kullandı.

Wakeford, İngiltere’nin hayat standartlarını koruyan ve herkesin güvenliğini savunan bir salgından çıkış yolu sağlamaya odaklanan hükümete ihtiyacı olduğunu belirtti.