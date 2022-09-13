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    İngiltere Elizabeth'in cenaze töreninin maliyetini konuşuyor

    İngiltere Elizabeth'in cenaze töreninin maliyetini konuşuyor

    İngiltere basınında çıkan haberlerde, Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesinin en az 6 milyar sterline mal olacağı belirtildi.
    • 13.09.2022 - 19:11
    • Güncelleme : 13.09.2022 - 19:28
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    İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth 96 yaşında hayatını keybetti.

    Tarihin en uzun süre hükmeden yöneticilerinden biri olan Elizabeth'in cenaze süreci devam ediyor.

    İHA'nın haberine göre İngiltere basınında yer alan haberlerde, Kraliçe Elizabeth'in cenazesinin milyonlarca sterline mal olduğu iddia edildi.

    Halka açık olarak yapılacak devlet cenazesinin cenaze masrafları, cenaze dolayısıyla ilan edilen resmi tatiller, yeni hükümdar Kral 3. Charles'ın taç giyme töreni gibi giderlerle İngiltere ekonomisine milyarlarca sterline mal olacağı öne sürüldü.

    İngiltere Elizabeth in cenaze töreninin maliyetini konuşuyor #1

    Annesinin cenazesine 4.3 milyon sterlin harcanmıştı

    Evening Standards gazetesinde yer alan habere göre, halka açık olarak düzenlenen devlet cenazelerinin kamu tarafından finanse edildiği ve milyonlarca sterline mal olduğu ifade edilirken, Evening Standards Avam Kamarası kaynaklarına göre, Kraliçe II. Elizabeth'in annesinin 2002'deki yapılan cenazesinin yaklaşık 5,4 milyon sterline mal olduğunu, yalnızca polis ekiplerine 4.3 milyon sterlin harcandığını belirtti.

    İngiltere Elizabeth in cenaze töreninin maliyetini konuşuyor #2

    Prenses Diana'nın cenazesi de pahalıya malolmuştu

    1997'de hayatını kaybeden Prenses Diana'nın cenazesinin ise 3 milyon ile 5 milyon sterlin arasında olduğunu bildirildi.

    İngiltere Elizabeth in cenaze töreninin maliyetini konuşuyor #3

    Elizabeth'in tören giderlerinin 6 milyar sterlin olacağı tahmin ediliyor

    Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesinin ise en az 6 milyar sterlin tutacağı öne sürüldü.

    Kraliçe'nin devlet cenazesi, 2021'de hayatını kaybeden eşi Prens Philip ile evlendiği Westminster Abbey'de gerçekleşecek.

    19 Eylül Pazartesi günü saat 11.00'de gerçekleşecek törene ABD Başkanı Joe Biden da dahil olmak üzere dünya liderleri ve politikacıları katılacak.

    Cenazenin bugün 17.00'da Ediburgh'taki Aziz Giles Katedrali'nden Londra'daki Buckingham Sarayı'na götürülmesi planlanıyor.

    İngiltere Elizabeth in cenaze töreninin maliyetini konuşuyor #4

    Babası ve annesinin yanına gömülecek

    Cenazeden sonra Kraliçe'nin tabutu Windsor Kalesi'ndeki Kral 6. George Anıt Şapeli'nde toprağa verilecek.

    Burada Kraliçe'nin babası Kral 6. George, Kraliçe'nin annesi Elizabeth Angela Marguerite vs kış kardeşi Prenses Margaret'in mezarları yer alıyor.

    İngiltere Elizabeth in cenaze töreninin maliyetini konuşuyor #5

    İngiltere Elizabeth in cenaze töreninin maliyetini konuşuyor #6

    İngiltere Elizabeth in cenaze töreninin maliyetini konuşuyor #7


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