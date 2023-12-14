İngiltere, Filistinli sivilleri hedef alan Yahudi yerleşimcilerin ülkeye girişini yasaklayacak Londra yönetimi, Filistinli sivilleri öldüren Yahudi yerleşimcilere karşı adım atmaya hazırlanıyor. Dışişleri Bakanı Cameron, "Yerleşimci şiddetinden sorumlu olanların İngiltere'ye girişini yasaklıyoruz" dedi.

AA & Ensonhaber

Yasa dışı Yahudi yerleşimciler, Filistin topraklarında şiddete başvurmayı sürdürüyor.

Aşırılık yanlısı yerleşimcilerin saldırılarında hayatını kaybedenler oldu.

Bu duruma tepki gösteren İngiltere, şiddete başvuranları ülkeye almamaya karar verdi.

İngiltere'ye giriş yasağı

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, aşırılık yanlısı yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin Filistinli sivilleri öldürdüğünü belirterek, bunların İngiltere'ye girişinin yasaklanacağını açıkladı.

"Hem İsrailliler hem de Filistinlilerin güvenliğini baltalıyorlar"

Cameron, X platformundan yaptığı açıklamada, "Aşırılıkçı yerleşimciler, Filistinli sivilleri hedef alıp öldürerek hem İsrailliler hem de Filistinlilerin güvenliğini ve istikrarını baltalıyor." dedi.

Tel Aviv yönetimine seslenen Cameron, yerleşimci şiddetini durdurmak ve failleri sorumlu tutmak için daha güçlü adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Yerleşimci şiddetinin sorumlularına karşı kararı açıkladı

Cameron, aldıkları kararı duyururken şunları aktardı:

Ülkemizin bu korkutucu eylemleri gerçekleştiren insanlara ev sahipliği yapmamasını sağlamak için yerleşimci şiddetinden sorumlu olanların İngiltere'ye girişini yasaklıyoruz.

İngiliz hükümetine çağrı: İsrail'in savaş suçlarına ortak olmayın

Öte yandan İngiltere'de STK'lar, İngiliz hükümetine yaptıkları çağrıda, İngiltere'nin İsrail'in savaş suçlarına ortak olunmamasını ve İsrail'e silah satışının derhal durdurulmasını istedi.

Dışişleri Bakanı Cameron'a yazılan mektupta, İsrail'e gönderilen silah ve askeri teçhizatın, uluslararası hukukun ciddi ihlalleri ve savaş suçu niteliğindeki saldırıları kolaylaştırmak veya işlemek için kullanılma riski bulunduğunun altı çizildi.