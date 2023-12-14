Netanyahu: Gazze'nin yeniden inşasının faturasını Suudiler ve BAE ödeyecek Gazze'yi yerle bir eden İsrail, bölgenin yeniden imarının Körfez ülkeleri tarafından hayata geçirilebileceğini öne sürdü.

AA & Ensonhaber

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyi başta olmak üzere, söz konusu bölgede geniş ölçekli yıkımlara neden oldu.

Gazze'nin altyapısı ağır hasar alırken, şeritteki binalar kanlı saldırılarda enkaza çevrildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze'nin yeniden inşası konusunda iki ülkeyi işaret ettiği konuşuluyor.

Netanyahu'nun, İsrail Parlamentosu'nda (Knesset), Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Gazze Şeridi'nin yeniden inşasını finanse edeceğini söylediği bildirildi.

Gazze'nin inşası için BAE ve Suudi Arabistan'ı adres gösterdi

“Gazze'de ilk adım Hamas'ı yenmek olacaktır." diyen Netanyahu, şu ifadeleri kullandı:

Bundan sonra ise BAE ve Suudi Arabistan'ın Şerid'in rehabilitasyonunu destekleyeceğine inanıyorum.

İsrail basını: Körfez ülkelerinden böyle bir işaret yok

İsrail basını, Netanyahu'nun iddiasının henüz netlik kazanmadığını yazdı. Petrol zengini Körfez ülkelerinden hiçbirinin böyle bir görevi üstlenmeye istekli olacağına dair kamuoyuna herhangi bir işaret vermediklerine dikkat çekildi.

Körfez ülkelerinden ve ABD'den yetkililerin de son aylarda defalarca "Arapların Gazze'nin yeniden inşasına verdiği desteğin kesin olmaktan uzak" olduğunu söylediği kaydedildi.

Netanyahu'dan saldırı emri

İsrail Başbakanı Netanyahu ayrıca, uluslararası baskılara rağmen Gazze Şeridi’ndeki saldırıları sürdüreceklerini belirterek, "Sonuna kadar devam edeceğiz." dedi.

İsrail’in güneyindeki bir askeri karargahı ziyaret eden Netanyahu, ordunun askeri yetkilileriyle telefonda konuştu.

"Son askere kadar devam etmenizi istiyorum"

İsrailli bir askeri yetkiliye, “Devam edin.” diyen Netanyahu, “Son askere kadar devam etmenizi istiyorum, zafere kadar, Hamas’ı yıkana kadar.” ifadelerini kullandı.

Netanyahu, bu sözleri, “uluslararası baskılara rağmen” söylediğini vurgulayarak, “Bizi hiçbir şey durduramayacak.” diye konuştu.