İngiltere, Güney Afrika muhalefet liderine vize vermedi

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırım politikası nedeniyle bazı ülkeler, İsrail'e yönelik çeşitli yaptırımlarda bulunuyor.

İngiltere de dönem dönem İsrail'e yönelik bazı yaptırımlar uygulasa da askeri yardımını durdurmadı.

İsrail'e askeri yardımları sürdüren İngiltere, uluslararası alanda da ilginç bir adım attı.

HAMAS'A DESTEK GEREKÇESİYLE VİZE BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

İngiltere, Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki muhalefet partisi Ekonomik Özgürlük Savaşçıları'nın (EFF) lideri Julius Malema'nın vize başvurusunu, "Hamas'a destek verdiği" gerekçesiyle reddetti.

KAMU YARARINA AYKIRI KİŞİ

Güney Afrika ulusal basınında yer alan haberlere göre İngiltere İçişleri Bakanlığı, Hamas'ın yanı sıra "beyaz Güney Afrikalılara yönelik ırkçı söylemleri" nedeniyle Malema'nın "kamu yararına aykırı kişi" olduğunu iddia etti.

"FİLİSTİN HALKINA DESTEK OLMAYI SÜRDÜRÜCEĞİZ"

Ekonomik Özgürlük Savaşçıları'ndan yapılan açıklamada, "İngiltere ve tüm müttefikleri vizelerini kendilerine saklayabilir, biz de Afrika'daki varlığımızı sürdüreceğiz ve dünya mazlumlarına, özellikle de Filistin halkına destek olma taahhüdümüzü sürdüreceğiz." ifadeleri kullanıldı.

TRUMP 'SOYKIRIM' DEMİŞTİ

Güney Afrika'nın ikinci büyük muhalefet partisi EFF'in lideri Malema'nın beyazlara yönelik ifadeleri, daha önce ABD Başkanı Trump'ın "Güney Afrika'da beyaz çiftçilere soykırım" iddialarına temel olmuştu.