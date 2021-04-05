İngiltere, haftada 2 kez koronavirüs testi uygulamasını başlatıyor

Londra yönetimi, hızlı testler sayesinde ekonomiyi yeniden açmayı hedefliyor.

İngiltere, koronavirüs salgınıyla mücadelede yeni aşamaya geçiyor.

Ülkedeki herkese, cuma gününden itibaren haftada iki kez hızlı koronavirüs testine erişim hakkı verilecek.

30 DAKİKADA SONUÇ VERİYOR

Yaklaşık 30 dakika içinde sonuç verebilen test kitleri, test alanlarında, eczanelerde ve posta yoluyla ücretsiz olarak sunulacak.

Sağlık Bakanı Matt Hancock, bu sayede tedbirleri hafiflettikçe ortaya çıkabilecek yeni dalgalanmaları kontrol altına alabileceklerini söyledi.

"DÜZENLİ HIZLI TEST ÇABALARIMIZIN BOŞA GİTMEMESİ İÇİN ÖNEMLİ"

İngiltere'de hızlı test uygulaması, 12 Nisan'dan itibaren mağazaların yeniden açılmasının ve restoranların açık havada hizmet vermeye başlamasının öncesinde geldi.

Başbakan Boris Johnson, kitlesel test programı sayesinde vakaların semptomlar görülmeden saptayacaklarını belirterek, "Aşılama programımızda ilerleme sağlarken ve kısıtlamaları hafifletirken, düzenli hızlı test bu çabaların boşa gitmemesi için önem arz ediyor." diye konuştu.

"İNSANLARI İŞE GERİ DÖNDÜRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Sağlık Bakan Yardımcısı Edward Argar, Sky News'e yaptığı açıklamada, haftada 2 defa sunulacak testler için "Bu testleri ne kadar çok insan alırsa o kadar iyi, çünkü bu, insanları işe geri döndürmeye çalışıyoruz." dedi.

Argar, söz konusu test yönteminin İngiliz ekonomisini yeniden açma konusunda önemli rol oynayacağını kaydetti.

BORIS JOHNSON YENİ YOL HARİTASINI AÇIKLAYACAK

Ekonomiyi yeniden açmaya hazırlanan Başbakan Johnson, Avrupa'nın bühyük bir kısmı vakalardaki ani yükselişler nedeniyle yeni tedbirleri devreye alırken, ülkesinin yeni yol haritasını açıklayacak.

İngiliz basını, Johnson'ın aşı pasaportu ve uluslararası seyahat konusunda detayları aktarmasının beklendiğini yazdı.

Mevcut plana göre uluslararası seyahatler en erken 17 Mayıs'a kadar başlamayacak.

SALGIN BİLANÇOSU

Worldometers internet sitesinin verilerine göre, İngiltere'de şimdiye kadar koronavirüs kaynaklı 4 milyon 359 bin 388 vaka ve 126 bin 836 ölüm yaşandı.