İngiltere hükümetinin sığınmacı gemisindeki bakteri tehlikesini önceden bildiği ortaya çıktı Düzensiz göçmenlerin yerleştirildiği geminin bulunduğu Dorset Bölge Belediyesi, bakteri tehlikesiyle ilgili İçişleri Bakanlığı'nın göçmenlerin geldiği gün uyarıldığını belirtti. İngiltere Sağlık Bakanı Steve Barclay ise hükümetin 3 gün sonra bilgilendirildiğini savundu.

AA & Ensonhaber

İngiltere'de 7 Ağustos'ta düzensiz göçmenlerin yerleştirildiği Portland Limanı'na demirli Bibby Stockholm gemisi, kullanılan suda bir tür akciğer rahatsızlığı olan lejyoner hastalığına yol açan lejyonella bakterisi bulunması nedeniyle 11 Ağustos'ta tahliye edildi.

Sky News'e konuşan ismi verilmeyen göçmen, boşaltılan gemiyle ilgili detayları paylaştı.

"Hayvanlardan daha kötü muamele görüyoruz"

Gemiye getirildiği için üzgün olduğunu belirten ve yaşamlarının tehlikeye sokulduğunu kaydeden sığınmacı, bakteri bulunan suyu içtiklerini ve duşta kullandıklarını anlatarak, "Sudan örnek aldıklarını söylüyorlar ama sonuçlar gelmeden, sanki hiçbirimizin bir önemi yokmuş gibi bizi oraya koydular. İçinde yaşanabilir olduğuna emin olmaları gerekirdi. Neden sonucu bekleyip her şeyin yolunda olduğuna emin olmadılar? Hayvanlardan daha kötü muamele görüyoruz. Bizi tehlikeye atıyorlar" ifadelerini kullandı.

Bakterinin gemiye yerleştikleri 7 Ağustos'tan beri bilindiği haberlerine değinen sığınmacı, "Biliyorlarsa bizi oraya yerleştirmemeleri gerekirdi. Bizi neden oraya koydular? Hasta olmaktan korkuyorum. Burada kimsem yok, ailem yok" dedi.

Boşaltılan gemide yaşamakla ilgili de değerlendirmeler yapan sığınmacı, odaların küçüklüğü ve güvenlik nedeniyle hapiste gibi hissettiğini, yüzme bilmediği için de gemide yaşamaktan korktuğunu söyledi.

İngiltere Sağlık Bakanı bakteriden geç haberdar olduklarını öne sürdü

İngiltere Sağlık Bakanı Steve Barclay de Sky News'e gemideki lejyonella bakterisiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ülkenin güneyinde yer alan Doset bölgesindeki Portland Limanı'nda demirli gemideki suda bir tür akciğer rahatsızlığına sebep olan bakterinin bulunmasıyla göçmenlerin gemiden indirildiğini hatırlatan Barclay, Dorset Bölge Belediyesi'nin standart bir uygulamada lejyonella bulduğunu açıkladı.

Barclay, gemide can ve mal güvenliğinin sağlanmasının öncelikleri arasında olduğuna işaret ederek hiçbir göçmende bakterinin sebep olduğu lejyoner hastalığı belirtilerinin görülmediğini vurguladı.

Belediyenin 10 Ağustos Perşembe gecesi konuyla ilgili İçişleri Bakanlığını bilgilendirdiğini kaydeden Barclay, hemen harekete geçilerek cuma günü geminin boşaltıldığını söyledi.

Belediye, bakanlığı yalanladı

Ancak Dorset Bölge Belediyesi, konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'nın göçmenlerin geldiği 7 Ağustos Pazartesi günü uyarıldığını belirtse de İçişleri Bakanlığı, bilgilendirmenin çarşamba günü yapıldığını savundu.