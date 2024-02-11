İngiltere Kralı Charles, kanser teşhisi sonrası destek için halka teşekkür etti Kral Charles, kendisi için paylaşılan mesajlar hakkında, "Bu tür düşünceler en büyük teselli ve cesarettir" dedi.

AA

İngiltere Kralı 3. Charles, kanser teşhisi konulduktan sonra paylaştığı ilk mesajında halka desteği ve iyi dileği için teşekkür etti.

Charles, "Son günlerde aldığım birçok destek ve iyi dilek mesajı için en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum." dedi.

Kral Charles, açıklamasında, "Kansere yakalanan herkesin bileceği gibi, bu tür düşünceler en büyük teselli ve cesarettir." ifadesini kullandı.

Charles: Cesaret verici

İngiliz Kral, mesajının devamında şu notlara yer verdi:

Kendi teşhisimi paylaşmanın kamuoyunun anlayışını artırmaya ve Birleşik Krallık'ta ve daha geniş anlamda dünya çapında kanser hastalarını ve ailelerini destekleyen tüm kuruluşların çalışmalarına ışık tutmasına yardımcı olduğunu duymak da aynı derecede cesaret verici.

Kanser teşhisi kondu

Buckingham Sarayı, 17 Ocak'ta Charles'a, prostat büyümesi nedeniyle bir hastanede "düzeltici prosedür" uygulanacağını bildirmişti.

Başka bir açıklamada, Charles'ın planlanmış bir prostat tedavisi için hastaneye kaldırıldığı belirtilmişti.

Üç gece hastanede kalan Charles taburcu edilmişti. Buckingham, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Charles'a "belirsiz bir kanser türü teşhisi konduğunu ve tedaviye başladığını" duyurmuştu.

Charles, annesi Kraliçe 2. Elizabeth'in 8 Eylül 2022'de ölümünün ardından tahta çıktı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)