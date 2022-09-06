İngiltere, Liz Truss'ın seçim galibiyetini konuşuyor

Ülkedeki gazeteler, yeni başbakanın zaferini ilk sayfalardan duyurdu.

İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin yeni genel başkanı ve ülkenin bir sonraki başbakanı Liz Truss oldu.

Parti içinde yapılan oylamayı rakibi Rishi Sunak'a karşı kazanan Truss'ın zaferi, İngiltere'de gazetelerin ilk sayfalarından aktarıldı.

Mirror, haberinde, eski başbakanlar David Cameron, Theresa May ve Liz Truss'ın yüzlerini birleştirdi.

Mirror: Muhafazakar başbakanların hepsi aynı

"Hep aynı Muhafazakarlar" ifadesini kullanan gazete, Muhafazakar başbakanların son 12 yılda "ekonomiyi mahvettiğini, kamu hizmetlerini çöpe attığını ve milyonları daha kötü durumda bıraktığını" yazdı.

Times: Doğrudan işe

Truss'ın fotoğrafına yer veren Times, "Doğrudan işe" manşetiyle okurlarının karşısına çıktı.

Bugün Kraliçe 2'nci Elizabeth ile görüşeceği belirtilen Truss'a hükümeti kurma görevi verileceği kaydedildi.

Truss'ın, görevindeki ilk işlerinden birinin, her hane için enerji faturalarını dondurmak olduğuna dikkat çekildi.

Mail: İngiltere'ye kendi damgasını vuracak

Mail gazetesi, "durum ne olursa olsun, birisinin çıkarak sorunlarını çözeceğini" ifade etti.

Gazete, Truss'ın enerji faturaları, vergi ve Ulusal Sağlık Sistemi'ne (NHS) "kendi damgasını vurmak" için bir strateji planladığını söyledi.

Guardian'dan kriz sorusu

Seçim sonuçlarının Truss için 81 bin 326 oy ve Sunak için 60 bin 399 şeklinde ortaya çıktığını yazan Guardian, "Truss kazandı, ancak krizi önleyebilir mi?" diye sordu.

İngiliz siyasetçinin, parti liderliğini kazanmak için "yokuş yukarı bir mücadele" verdiği belirtildi.

Metro: Işık saçıyor

Truss'ın "Hizmet edeceğim." şeklindeki ifadesini okurlarıyla paylaşan Metro, "ışıldayan" Truss'ın, resmi olarak göreve başlamak için bugün Balmoral'da Kraliçe ile buluşacağını aktardı.

Dün açıklanan sonuçla birlikte Rishi Sunak'ın da mağlubiyetini bizzat kendi duyduğu ifade edildi.

Express: Truss'a güvenin

Express, "İngiltere'ye hizmet için Truss'a güvenin." diye yazdı. Söz konusu ismin, "başbakan olmak için zafer kazandığı" anlatıldı.

Rishi Sunak karşısındaki "belirleyici" galibiyetin, 47 yaşındaki Truss'ı İngiltere'ye liderlik eden üçüncü kadın Muhafazakar yaptığına işaret edildi.

Sun: Enerji faturalarını donduracak

"Liz ayağını gaza bastı." diyen Sun gazetesi, Sunak ve Truss'ın fotoğrafına yer verdi.

Truss'ın, rakibini geçerek Muhafazakar Parti liderliğini ele aldığı kaydedildi. Haberde, "Yeni başbakan, enerji faturalarını donduracak." denildi.

Financial Times: 100 milyar sterline mal olabilir

Financial Times, Truss'ın, 100 milyar sterline mal olabilecek iki yıllık bir enerji tasarrufu paketi üzerinde derhal çalışmaya başlayacağını duyurdu.

Söz konusu müdahale için harcanan paranın genel vergilendirmeden mi yoksa tüketici faturalarına gelecek bir vergi yoluyla mı telafi edileceğinin tartışıldığı belirtildi.

Daily Star: Umarız bu biraz daha iyi olur

Görevinden ayrılmaya hazırlanan Başbakan Boris Johnson'ın farklı yüz ifadelerine yer veren Daily Star da "Bir hatanın sonu" dedi.

Johnson'ın başbakanlığını, "ateşliyken görülen tuhaf bir 1139 günlük rüyaya" benzeten gazete, Truss'ı işaret ederek, "Umarız bu biraz daha iyi olur." ifadesini kullandı.