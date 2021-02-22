İngiltere normalleşme sürecine giriyor

Salgın tedbirleri kapsamında kapalı olan okulların 8 Mart’ta açılacağı belirtildi.

İngiltere’de koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemler, 8 Mart’tan itibaren esnetilmeye başlıyor.

OKULLAR 8 MART'TA AÇILIYOR

İngiltere Aşı Bakanı Nadhim Zahawi, ülke genelinde okulların 8 Mart’ta açılacağını belirterek bu tarihten itibaren ülkede hayatın kademeli olarak normale döneceğini ifade etti.

Zahawi, “Öncelik çocuklar ve okullar. 8 Mart’tan itibaren 2 kişi dışarıda buluşabilir, belki birlikte kahve içebilir. Ayın 29'unda 2 aile veya 6 kişi dışarıda buluşabilecek. Açık hava sporlarına yeniden izin verilecek.” dedi.

İngiltere’de normalleşme süreci başlıyor

17,5 MİLYON AŞILAMA YAPILDI

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, 215 kişinin daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybının 120 bin 580’e yükseldiği belirtildi.

Ülkede 9 bin 834 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının ise 4 milyon 115 bin 509 olduğu kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre, şu ana kadar 17,5 milyon kişi koronavirüse karşı aşılandı.