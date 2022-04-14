İngiltere: Rusya'nın tehditleri NATO'yu güçlendirir

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılıp katılmama kararı konusunda özgür olduğunu söyledi.

Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılıp katılmama konusunda yakın zamanda karar alacak olması Avrupa siyasetindeki en önemli konulardan biri.

Ukrayna'nın bu konudaki çıkışlarının ardından Rusya savaşının başlaması konuyu daha da önemli hale getiriyor.

Konu hakkında Rusya'dan da sert açıklamalar yapılarak bu duruma karşı misilleme yapılacağı ve Avrupa barışına katkısı olmayacağı vurgulandı.

Son gelişmelerin ardından İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Rus tehditleri sadece birliğimizi güçlendiriyor"

Truss yaptığı paylaşımda, “Kuzey ve Baltık ülkelerine yönelik Rus tehditleri yeni değil ve sadece birliğimizi güçlendiriyor. İsveç ve Finlandiya, geleceklerini müdahale olmaksızın seçmekte özgürdür. İngiltere ne karar verirse versin destekleyecek.” dedi.

Rusya’nın Ukrayna topraklarına girerek başlattığı savaşın ardından Finlandiya ve İsveç, NATO’ya katılma fikrine sıcak bakmaya başlamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılma girişimi olursa gerekli önlemlerin alınacağını belirtmişti.