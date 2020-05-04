İngiltere'de 100 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi

Daha önce birçok hastalığı atlatan Rose Heeley, bu kez koronavirüsü yenmeyi başardı.

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında olan İngiltere’nin Sheffield kentinde umutlandıran bir olay yaşandı.

Sheffield kentinde yaşayan 100 yaşındaki Rose Heeley’in azmi parmak ısırttı.

Heeley, daha önce iki kez kalp krizine, kızamığa, boğmacaya, ağır derecede kızıl hastalığa, difteriye ve son olarak da koronavirüse yakalandı.

HASTANEDEN ALKIŞLARLA UĞURLANDI

Heeley, tedavi gördüğü hastanedeki 18 günlük yaşam savaşından sonra koronavirüsü de yenmeyi başardı.

Oldukça neşeli olduğu görülen Heeley, hastaneden doktorların ve hemşirelerin alkışlarıyla uğurlandı.

"KORONAVİRÜS BUGÜNE KADAR GÖRDÜĞÜM EN KÖTÜ ŞEY"

İngiliz basınına konuşan Heeley, “Hayatımda gördüğüm, öğrendiğim ve yaptığım her şey sıkı çalışmanın ve katıksız bir cesaretin sonucudur.

Koronavirüsün beni yenmesine izin vermedim. Gördüğüm en kötü şey. Gerçekten kötü ve korkunçtu. Ama hiçbir şey beni rahatsız edemez." dedi.

Rose Heeley, 4 çocuk, 11 torun ve 22 tane torun çocuğuna sahip.