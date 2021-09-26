İngiltere'de 5 bin şoför alınacak

İngiltere'de ülke genelinde yaşanan şoför sıkıntısının ardından Ulaştırma Bakanlığı, 5 bin akaryakıt tankeri ve gıda kamyonu sürücüsü getirileceğini açıkladı.

İngiltere'de şoför eksikliği nedeniyle gıda, lojistik ve akaryakıtta yaşanan gelişmeler, sorunları beraberinde getirmişti. Yaşanan sorunların ardından harekete geçen Ulaştırma Bakanlığı yeni bir kararı açıkladı.

Bakanlık, süpermarketlerde rafların boş kalmasının ve benzin istasyonlarındaki uzun kuyrukların önüne geçebilmek için 5 bin akaryakıt tankeri ve gıda kamyonu sürücüsüne aralık sonuna kadar geçici vize verileceğini duyurdu.

5 BİN AĞIR VASITA SÜRÜCÜSÜ ALINACAK

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "5 bin ağır vasıta sürücüsü ile 5 bin 500 tavukçuluk sektörü çalışanı, bu yıl istisnai durumlarda gıda ve nakliye sektörlerinde tedarik zinciri baskılarını hafifletmek için Noel'e kadar mevcut vize planına eklendi." ifadesi kullanıldı.

Böylelikle, 10 bin 500 çalışan ekim itibarıyla yıl sonuna kadar geçici vize alabilecek. İngiliz Ticaret Odası ise söz konusu önlemlerin yetersiz olduğu değerlendirmesinde bulundu.

"ÜLKEDE YAKIT SIKINTISI YOK"

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, benzin istasyonlarında oluşan kuyruğa ilişkin yaptığı açıklamada, "Bence önemli olan şu ki ülke içinde 6 rafineri ve 47 depolama tesisinde yakıt bol, ülke içinde yakıt sıkıntısı yok." ifadesini kullandı.

"SEKTÖRLER ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMALI"

İnsanların arabalarının depolarını ihtiyaçları olduğunda doldurması durumunda kıtlığın oluşmayacağını söyleyen Shapps, "Şu anda harekete geçiyoruz ancak şirketlerin yeni sürücüleri elinde tutması için çalışma koşullarının iyileşmeye devam etmesi ve hak edilen maaş artışlarının sürdürülmesi konusunda sektörlerin de üzerine düşeni yapması gerekir." dedi.