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    İngiltere'de aşırı sıcaktan Luton Havalimanı'nın pisti eridi

    İngiltere'de aşırı sıcaklık nedeniyle Luton Havalimanı'nın pisti eriyince uçuşların iptal edilmesiyle binlerce yolcu havaalanında mahsur kaldı.
    • 18.07.2022 - 21:29
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    İngiltere'de aşırı sıcaktan Luton Havalimanı'nın pisti eridi

    Aşırı sıcaklar Avrupa'yı etkisi altına aldı.

    Akdeniz kıyıları yangınlarla boğuşurken daha kuzeydeki ülkelerde sıcaklık hayatı olumsuz etkiliyor.

    Havaalanı pisti eridi

    İngiltere’de etkili olan aşırı sıcakların Luton Havalimanı'ndaki pistlerie zarar vermesi uçuşların ertelenmesine neden oldu.

    BBC’nin haberine göre, yetkililerden yapılan açıklamada, sıcakların neden olduğu tahribatın olabildiğince kısa sürede onarılacağı belirtildi.

    Güvenli uçuşların sağlanması için pistin onarım süresi boyunca uçuşların ertelendiği bilgisi paylaşıldı.

    Binlerce yolcu mağdur oldu

    Uçuşların iptal edilmesiyle havaalanında binlerce yolcu mağcur oldu.

    Son dönemde personel eksikliği nedeniyle Avrupa genelinde yaşanan yoğunlukların yanında bu sorunla birlikte uçuşları iptal edilen yolcular duruma tepki gösterdi.

    İngiltere de aşırı sıcaktan Luton Havalimanı nın pisti eridi #1

    İngiltere tarihinin en sıcak günü

    Ülkede bu hafta 40 santigrat dereceye kadar çıkacağı tahmin edilen sıcaklıklarla İngiltere’nin en sıcak gününün yaşanabileceği ifade edilmişti.

    İngiltere Meteoroloji Kurumu (Met Office), sıcaklıkların ilk kez 40 santigrat dereceye ulaşabileceğini ve sağlıklı insanlar arasında ciddi hastalık ve hatta ölüm riski oluşturabileceğini dikkate alarak ilk defa aşırı sıcaklık uyarısı yapmıştı.

    Seyahat, sağlık hizmetleri ve eğitimi olumsuz etkileyen aşırı sıcaklıklara yönelik "kırmızı" alarmın 19 Temmuz'a kadar süreceği bildirilmişti.

    İngiltere de aşırı sıcaktan Luton Havalimanı nın pisti eridi #2


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