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İngiltere'nin Liverpool kentinde görenleri şaşırtan bir olay meydana geldi.
Kentteki bir camide cemaat cuma namazını kılmak için toplandı.
Pos cihazlı bağış...
Cemaat namazını kıldıktan sonra bir görevli, cami görevlisi bir şahıs cemaati tek tek gezerek yardım talebinde bulundu.
Görevli, yanında nakit para taşımayanlara ilişkin pos cihazı yöntemini sundu.
Bazıları nakit ödedi bazıları karttan çektirdi
Cemaatin birkaçı nakit ödeme yaparken, bazılarının da pos cihazına ödeme yaptığı görüldü.