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    İngiltere’de demir yolu çalışanları iş bıraktı

    Çalışma koşullarında iyileştirmeler isteyen binlerce çalışan greve gitti.
    • 20.08.2022 - 11:00
    • Güncelleme : 20.08.2022 - 11:02
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    İngiltere’de demir yolu çalışanları iş bıraktı

    İngiltere, bir kez daha greve sahne oldu.

    Başkent Londra'da demiryolu çalışanları, iş bırakma kararı aldı.

    Grevin gerekçeleri belli oldu

    Grev; iş kayıpları, çalışma koşulları ve emeklilik maaşlarındaki anlaşmazlıklar nedeniyle yapıldı.

    Yaklaşık 40 bin çalışanın greve gitmesiyle ülkenin dört bir yanındaki yolcular, seyahat planlarını değiştirmek zorunda kaldı.

    İstasyonlarda gecikmeler yaşandı

    Yolcular, yaşanan gecikmeler nedeniyle alternatif ulaşım araçlarını kullanmak zorunda kaldı.

    AA'nın haberine göre, objektiflere yansıyan anlarda, bazı tren istasyonlarının boş kaldığı görüldü.

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