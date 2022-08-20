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- İngiltere’de demir yolu çalışanları iş bıraktı
İngiltere’de demir yolu çalışanları iş bıraktı
Çalışma koşullarında iyileştirmeler isteyen binlerce çalışan greve gitti.
- 20.08.2022 - 11:00
- Güncelleme : 20.08.2022 - 11:02
İngiltere, bir kez daha greve sahne oldu.
Başkent Londra'da demiryolu çalışanları, iş bırakma kararı aldı.
Grevin gerekçeleri belli oldu
Grev; iş kayıpları, çalışma koşulları ve emeklilik maaşlarındaki anlaşmazlıklar nedeniyle yapıldı.
Yaklaşık 40 bin çalışanın greve gitmesiyle ülkenin dört bir yanındaki yolcular, seyahat planlarını değiştirmek zorunda kaldı.
İstasyonlarda gecikmeler yaşandı
Yolcular, yaşanan gecikmeler nedeniyle alternatif ulaşım araçlarını kullanmak zorunda kaldı.
AA'nın haberine göre, objektiflere yansıyan anlarda, bazı tren istasyonlarının boş kaldığı görüldü.