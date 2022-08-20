İngiltere’de demir yolu çalışanları iş bıraktı

Çalışma koşullarında iyileştirmeler isteyen binlerce çalışan greve gitti.

İngiltere, bir kez daha greve sahne oldu.

Başkent Londra'da demiryolu çalışanları, iş bırakma kararı aldı.

Grevin gerekçeleri belli oldu

Grev; iş kayıpları, çalışma koşulları ve emeklilik maaşlarındaki anlaşmazlıklar nedeniyle yapıldı.

Yaklaşık 40 bin çalışanın greve gitmesiyle ülkenin dört bir yanındaki yolcular, seyahat planlarını değiştirmek zorunda kaldı.

İstasyonlarda gecikmeler yaşandı

Yolcular, yaşanan gecikmeler nedeniyle alternatif ulaşım araçlarını kullanmak zorunda kaldı.

AA'nın haberine göre, objektiflere yansıyan anlarda, bazı tren istasyonlarının boş kaldığı görüldü.