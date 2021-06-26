İngiltere'de gündem Matt Hancock

Eşini danışmanıyla aldatan Hancock'un görüntüleri, İngiltere'de deprem etkisi yarattı.

İngiltere'de Sun gazetesinin Sağlık Bakanı Matt Hancock'un danışmanıyla fotoğrafını yayınlaması Londra'nın gündemine oturdu.

15 yıllık eşini evli olan danışmanıyla aldatan Hancock, görüntülerin ardından yaptığı açıklamada, istifa çağrılarını reddetti.

"İNSANLARI HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTIM"

"Sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiğimi kabul ediyorum." diyen Hancock, insanları hayal kırıklığına uğrattığını ve bunun için çok üzgün olduğunu belirtti.

İngiltere'de bugün yayınlanan gazetelerin ilk sayfasında Sağlık Bakanı Hancock'un yasak aşkı vardı.

"REZALET, İKİYÜZLÜLÜK"

"Rezalet" ifadesini kullanan inews, "ikiyüzlü" olarak nitelendirdiği Hancock'un yaşananlara rağmen kabinedeki pozisyonunu koruduğunu aktardı.

Başbakan Boris Johnson'ın, Hancock'un özrünü kabul ettiği ve konuyu kapanmış saydığı kaydedildi. Yapılan ankette, çoğunluğun Hancock'un istifasını istediğine dikkat çekildi.

"GÖREVDEN ALINSIN"

Manşetinde "Nasıl tutunabilir?" sorusunu yönelten Daily Mail, Matt Hancock'un görevden alınması konusunda Başbakan Johnson'a çağrılar yapıldığının altını çizdi.

Hancock ve kendisinin atadığı Gina Coladangelo'nun görüntülerinin gazeteler tarafından yayınlandığı anımsatıldı.

HER İKİSİ DE EVLİ

İki ismin fotoğraflarının 6 Mayıs'ta çekildiği ve "sarılma yasağının kaldırılmasından 11 gün önce" olduğu belirtildi.

Hancock ve Coladangelo'nun evli ve 3'er çocuğa sahip olduğu bilgisi paylaşıldı.

"ÜLKEYİ SALGINDAN ÇIKARMAYA ODAKLANDIM"

Telegraph, halkın tepkisinin Sağlık Bakanı Matt Hancock'un kaderini belirleyeceğini, Muhafazakar Parti milletvekillerinin Boris Johnson'dan harekete geçmesini istediğini yazdı.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Hancock'un "Ülkeyi bu salgından çıkarmak için çalışmaya odaklanmaya devam ediyorum." ifadesi aktarıldı.

BİLİM İNSANLARININ UYARISI

Times gazetesi de Matt Hancock ile yardımcısının fotoğrafına yer vererek, "Hancock görevi uğruna mücadele veriyor" manşeti atıldı.

Kuralların ihlal edildiği, buna rağmen Johnson'ın Hancock'u desteklediği ifade edildi.

Haberde, "Bilim insanları, Sağlık Bakanı'nın sosyal mesafe kurallarını ihlal etmesinin başkalarını etkileyebileceği konusunda uyardı." denildi.

"SKANDAL"

"Hancock'un yasak aşk skandalı" başlığıyla gelişmeyi okurlarına aktaran Mirror, Sağlık Bakanı için "Üçkağıtçı ve yalancı" nitelendirmesinde bulundu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın tüm bunlara rağmen Matt Hancock'a sahip çıktığı bildirildi.