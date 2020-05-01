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    İngiltere'de günün korona bilançosu : 739 ölü

    İngiltere'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 739 artarak 27 bin 510'a yükseldi.
    • AA
    • 01.05.2020 - 19:15
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    İngiltere'de günün korona bilançosu : 739 ölü

    İngiltere'de koronavirüs nedeniyle yüksek can kayıpları sürüyor.

    TOPLAM ÖLÜ SAYISI 27 BİN 501 OLDU

    Resmi açıklamalara göre ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını 1 günde 739 kişi daha hayatını kaybetti.

    Böylece toplam can kaybı 27 bin 510'a yükseldi.

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