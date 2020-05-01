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- İngiltere'de günün korona bilançosu : 739 ölü
İngiltere'de günün korona bilançosu : 739 ölü
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 739 artarak 27 bin 510'a yükseldi.
- AA
- 01.05.2020 - 19:15
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle yüksek can kayıpları sürüyor.
TOPLAM ÖLÜ SAYISI 27 BİN 501 OLDU
Resmi açıklamalara göre ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını 1 günde 739 kişi daha hayatını kaybetti.
Böylece toplam can kaybı 27 bin 510'a yükseldi.