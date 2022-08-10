İngiltere'de hayat pahalılığı: Kızım yemek yesin diye öğün atlıyorum

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, hayat pahalılığı nedeniyle bazı kişiler öğün atlıyor ya da ailelerini beslemek için kendileri aç kalıyor.

Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaşın etkileriyle birlikte küresel ölçekte bir gıda krizi yaşanıyor.

Bu gıda krizinden etkilenen ülkelerin başında İngiltere geliyor. İngiltere'de gıda fiyatları 40 yıldır görülmemiş hızla artmaya devam ediyor.

BBC'nin haberine göre yapılan bir araştırmada yaşanan sıkıntılar gözler önüne koyuldu.

Araştırmaya katılan 16-25 yaş arası 2 bin kişiden 177'si, sık sık başka birini beslemek için kendilerinin yemeksiz kaldığını söyledi.

Çocuklarına bakmakta zorlanıyorlar

Araştırmaya katılan Tasha isimli kadın eşiyle tam zamanlı işlerde çalışmalarına rağmen iki yaşındaki kızlarına bakmakta zorlandıklarını söyledi.

Tasha, işten eve genelde geç döndüğünü ve evde yiyecek fazla bir şey olmadığını söyledi. Var olanla da kızını beslediğini belirten Tasha, "O hala çok küçük ve beslenmeye ihtiyacı var." dedi.



"Kızım için elimden gelenin en iyisini yaptığımı ancak aynı zamanda başarısız olduğumu hissediyorum." diyen Tasha, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çalışmanın faydasını göremedim"

"İşe dönmemin tek sebebi aileme destek olmaktı. Ancak çalışmamın herhangi bir fark yarattığını sanmıyorum."

"Açlık yüzünden yatakta ağladım"

Araştırmaya katılan 22 yaşındaki Zahraa ise, üç tam gün boyunca hiçbir şey yemediği günlerdeki hislerini şöyle anlatıyor:

"Hala iki gece boyunca, gecenin ortasında uyanıp yatakta ağladığımı unutamıyorum."

Araştırmaya katılanlardan 265'i, son 12 ayda sık sık yatağa aç girdiğini, 207'si sık sık yemek yardımlarına mecbur kaldığını aktardı.

Zahraa, helal ve vejetaryen beslendiği için kendisine uygun yemek yardımı bulmakta da zorlandığını söyledi.

Londra'da yaşayan Jayde ise, üç ve yedi yaşındaki çocuklarına bakması mahallesinde bulunan kiliseden ve yardım kuruluşları sayesinde yaşadığını aktardı.

"Çocuklarım olmasaydı aç kalmaya devam ederdim"

Jayde, "Eğer çocuklarım olmasaydı muhtmelen aç kalmaya devam ederdim, doğal gaz ya da elektriğim olmadan yaşardım." dedi.

Araştırmaya katılanların 333'ü yiyecek için aile ya da arkadaşlarına muhtaç olduğunu söyledi.

"Sürdürülebilir değil"

Araştırmayı yapan kuruluştan uzman diyetisyen Heather Paterson ise "Düzenli ve dengeli beslenmemenin uzun vadede tüm bedene ciddi sonuçları olur, k ifadelerini kullandı.