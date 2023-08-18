İngiltere'de hemşire Lucy Letby, yenidoğan ünitesinde 7 bebeği öldürmekten suçlu bulundu Birçok bebeğin yaşamını yitirmesine yol açan 33 yaşındaki hemşire hakkında mahkeme kararını verdi.

ensonhaber.com

İngiltere'de bir hemşire, Haziran 2015 ile Haziran 2016 arasında kan donduran ölümlere neden oldu.

Lucy Letby, bir hastanenin yenidoğan ünitesinde çalışırken 7 bebeği öldürmek ve 6 bebeği daha öldürmeye teşebbüs etmekten suçlu bulundu.

İngiltere basını, hemşire Letby hakkında, "modern Britanya tarihinin en kötü çocuk seri katili" ifadesini kullandı.

Bebekleri öldürdü

33 yaşındaki Letby, İngiltere'nin kuzeybatısındaki Countess of Chester Hastanesi'nde çalıştığı birimde prematüre bebekleri "ısrarlı, hesaplı ve soğukkanlılıkla" öldürmekten suçlu bulundu.

Letby'nin hayatlarını kaybetmelerine yol açtığı bebekler arasında 24 saat arayla öldürülen ikiz erkek kardeş, hava enjekte edilen 1 kilogramdan biraz daha hafif bebek ve 10 haftalık dünyaya gelen bir kız bebeği yer alıyor.

Kurbanların ebeveynleri: Hiçbir mahkumiyet acımızı dindiremez

Son zamanların en uzun süren cinayet davalarından birinin ardından, Manchester Kraliyet Mahkemesi'nde kararlar açıklandı. Yaslı anne ve babalar, gözyaşlarına hakim olamadı.

Kurbanların ebeveynleri, adaletin yerini bulduğunu ancak hiçbir mahkumiyetin "aşırı incinme, öfke ve sıkıntıyı ortadan kaldıramayacağını" vurguladı.

Ömür boyu hapis beklentisi

Hemşire Letby, kararları dinlemek için mahkemeye dönmeyi reddetti.

Saldırıları gerçekleştirdiği sırada 20'li yaşlarında olan hemşirenin Birleşik Krallık'ta ömür boyu hapis cezasına çarptırılan üçüncü kadın olması bekleniyor.

Soruşturma devam edecek

The Guardian'ın aktardığına göre, Mayıs 2017'de başlatılan soruşturmanın yıllarca sürmesi ve yeni davalarla sonuçlanması bekleniyor.