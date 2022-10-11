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    İngiltere’de kan donduran iddia: Hemşire 7 bebeği öldürdü

    7 bebeği öldürmek ve 10 bebeği de öldürmeye teşebbüs etmekle suçlanan hemşire Lucy Letby, mahkemeye çıktı. Hemşire suçlamaları reddederken, davanın 6 ay kadar süreceği belirtiliyor.
    • 11.10.2022 - 16:46
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 16:53
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    İngiltere’de kan donduran iddia: Hemşire 7 bebeği öldürdü

    İngiltere'nin Chester kentindeki Countess of Chester Hastanesi’nde görev yapan 32 yaşındaki hemşire Lucy Letby, 5 erkek ve 2 kız bebeği öldürmek ve 10 bebeği de öldürmeye teşebbüs etme dahil toplam 22 suçlamayla Manchester Crown Mahkemesi'ne çıktı.

    Savcı Nick Johnson KC, 18 ay içinde yaşanan bebek ölümlerindeki ani artış sebebiyle endişelerin artığını söyledi.

    “Bebekler zehirlendiğinde Lucy Letby görevdeydi"

    Bunun üzerine soruşturma başlatan polis, 2015 ve 2016 yılları arasında 2 bebeğin insülin nedeniyle öldüğünü, 2 bebeğin ise insülin zehirlenmesi yaşadığını tespit etti.

    Birinin, yenidoğan ünitesindeki bebekleri zehirleyebileceğinin kimsenin aklına gelmediğini belirten savcı Johnson, “Bebekler zehirlendiğinde Lucy Letby görevdeydi ve zehirleyenin o olduğunu iddia ediyoruz. Savcılık, delillerden çıkarılacak tek makul sonucun, birinin bu bebekleri kasten insülinle zehirlediğini gösteriyor.” dedi.

    İngiltere’de kan donduran iddia: Hemşire 7 bebeği öldürdü #1

    Hava enjekte edildi

    Savcı Johnson, bebeklere bazı zamanlarda hava enjekte edildiğini ya da insülin veya fazla sütle beslendiklerini de söyledi.

    Mahkeme salonundaki jüri üyelerine, iddia edilen olayların gerçekleştiği zaman aralığındaki görevli hemşirelerin listesine gösteren Johnson, “Genel olarak bakarsanız, tablonun apaçık ortada olduğunu söylüyoruz. Bu bir eleme süreci. Bu vakadaki olayların çoğu gece nöbetlerinde meydana geldi. Fakat Lebty gündüz vardiyasına geçtiğinde ölümler bu zaman aralığına kaydı. Hastanedeki 17 çocuğun durumu kötüleştiğinde görevli olarak Letby vardı.” ifadelerini kullandı.

    Savcı Johnson ayrıca, hemşire Letby'nin bazı bebekleri 3 sefer öldürmeye çalıştığını fakat bunu başaramadığını da sözlerine ekledi.

    İngiltere’de kan donduran iddia: Hemşire 7 bebeği öldürdü #2

    Ailelerini sosyal medyadan araştırdı

    Polis kayıtlarında, hemşire Letby'nin hayatını kaybeden bebeklerin ailelerini sosyal medyadan araştırdığının da yer aldığını söyleyen Johnson, “Letby'nin, çocukların ailelerine olan ilgisi, deliller ortaya çıktıkça davanın bir başka yanını da ortaya koyuyor. Bunun alışılmadık bir ilgi olduğunu düşünüyoruz.” açıklamasında bulundu.

    İHA’da yer alan habere göre hemşire Letby, haklarındaki suçlamaları reddederken, davanın 6 ay kadar sürebileceği belirtildi.


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