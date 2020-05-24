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    İngiltere'de ölü sayısı 36 bin 793'e yükseldi

    İngiltere'de koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 118 artarak 36 bin 793'e çıktı.
    • AA
    • 24.05.2020 - 20:41
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    İngiltere'de ölü sayısı 36 bin 793'e yükseldi

    Başbakan Boris Johnson'ın günlük basın toplantısında verdiği bilgiye göre, ülkede son 24 saatte koronavirüs nedeniyle hastane, huzurevi ve kendi evlerinde ölenlerin sayısı 118 artışla 36 bin 793 oldu.

    İNGİLTERE, ABD'DEN SONRA DÜNYADA İLK SIRADA GELİYOR

    Vaka sayısı da 2 bin 409 artışla 259 bin 559'a çıkarken son 24 saatte yapılan 110 bin 401 testle toplam test sayısı 3 milyon 458 bin 905'e yükseldi.

    İngiltere, koronavirüse bağlı ölüm sayısı bakımından dünyada ABD'den sonra ikinci, Avrupa'da ise birinci sırada bulunuyor.

     

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