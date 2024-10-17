İngiltere'de incelenen kadavranın üç penisli olduğu ortaya çıktı

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İngiltere'de tıp bölümünde araştırma için kullanılan kadavra, tüm öğrencileri şoke etti.

Birmingham'da bulunan bir üniversiteye, öğrencilerin araştırmalarda kullanabilmesi için bir kadavra bağışlandı.

Kadavra üzerinde birçok uygulama yapan öğrenciler, cinsel organ ile ilgili incelemeler gerçekleştirirken ilginç bir durumla karşılaştı.

3 PENİSİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

78 yaşındaki bir erkeğe ait olan kadavranın üç penisi olduğu anlaşıldı.

The Independent haberine göre, hastanın ana penisin arka ve alt tarafında, testis torbasının içinde gizlenmiş iki küçük ek penis bulundu.

Bu küçük penislerin her biri, kendi sertleşme odacıklarına ve baş kısmına sahipti, ancak ana penisle aynı idrar yolunu paylaşıyorlardı. En küçük penis ise herhangi bir idrar yolu yapısına sahip değildi.

HAYATI BOYUNCA FARK ETMEDİ

Altı milyonda bir görülen Triphallia adlı bu hastalığa sahip olan 78 yaşındaki adamın, hayatı boyunca bu durumu hiç fark etmediği tespit edildi.

Hastalığın 400 yıl önce tıbbi olarak tanımlanmasından bu yana yalnızca 100 kadar vaka kaydedilmiştir.

Birmingham Üniversitesi Tıp Okulu'ndan araştırmacılar, bu tür penislere sahip erkeklerin yaygınlığının "beklenenden daha fazla" olabileceğini öne sürüyor.

ÜREME BOZUKLUĞUNA SEBEP OLABİLİR

Bilim insanları, bu tür anormal büyümelerin enfeksiyon, cinsel veya üreme işlev bozukluğu riskini önemli ölçüde artırabileceğini uyararak, bu vakaların daha iyi anlaşılması gerektiğini belirtiyor.

Bu durumların, idrar yolu belirtileri gösteren hastaları daha iyi teşhis etmek ve tedavi etmek için, ayrıca kateter yerleştirme, ürolojik görüntüleme ve cerrahi için önem taşıdığı vurgulanıyor.