- Haberler
- Dünya Haberleri
- İngiltere'de petrol karşıtı aktivistlerden gösteri
İngiltere'de petrol karşıtı aktivistlerden gösteri
- Haber Merkezi
- 24.08.2022 - 12:28
- Güncelleme : 24.08.2022 - 13:17
İngiltere'de temiz enerjiye geçilmesini isteyen aktivistler, benzin istasyonlarında eylem yaptı.
Eylemciler, istasyon girişlerinde ve benzin alınan noktalarda yere yatarak araç girişini engelledi.
İstasyonlara zarar verdiler
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, istasyonlardaki göstergelere zarar verildiği görüldü.
Yaşanan aksaklığın önüne geçmek isteyen polis, 9 göstericiyi gözaltına aldı.
İngiltere'de petrol karşıtı aktivistlerden gösteri ViDEO
Hükümete çağrı: Düşük karbon ekonomisine geçin
"Just Stop Oil" adlı gruptan aktivistler, hükümetten, iklim krizinin ortasında düşük karbon ekonomisine geçiş için daha fazla adım atmasını istiyor.
Protestocular daha önce de ülke genelinde yolları ve diğer akaryakıt istasyonlarını kapatmıştı.
Ayrıca geçen ay, Londra'daki müzelerde yüksek fiyatlı birkaç sanat eserine kendilerini yapıştırmıştı.