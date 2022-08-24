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    İngiltere'de petrol karşıtı aktivistlerden gösteri

    Benzin istasyonlarına zarar veren protestocular, yere yattı. Polis, göstericilerden bazılarını gözaltına aldı.
    • Haber Merkezi
    • 24.08.2022 - 12:28
    • Güncelleme : 24.08.2022 - 13:17
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    İngiltere'de petrol karşıtı aktivistlerden gösteri

    İngiltere'de temiz enerjiye geçilmesini isteyen aktivistler, benzin istasyonlarında eylem yaptı.

    Eylemciler, istasyon girişlerinde ve benzin alınan noktalarda yere yatarak araç girişini engelledi.

    İstasyonlara zarar verdiler

    Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, istasyonlardaki göstergelere zarar verildiği görüldü.

    Yaşanan aksaklığın önüne geçmek isteyen polis, 9 göstericiyi gözaltına aldı.

    İngiltere'de petrol karşıtı aktivistlerden gösteri ViDEO

    Hükümete çağrı: Düşük karbon ekonomisine geçin

    "Just Stop Oil" adlı gruptan aktivistler, hükümetten, iklim krizinin ortasında düşük karbon ekonomisine geçiş için daha fazla adım atmasını istiyor.

    Protestocular daha önce de ülke genelinde yolları ve diğer akaryakıt istasyonlarını kapatmıştı.

    Ayrıca geçen ay, Londra'daki müzelerde yüksek fiyatlı birkaç sanat eserine kendilerini yapıştırmıştı.

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