Benzin istasyonlarına zarar veren protestocular, yere yattı. Polis, göstericilerden bazılarını gözaltına aldı.

İngiltere'de temiz enerjiye geçilmesini isteyen aktivistler, benzin istasyonlarında eylem yaptı.

Eylemciler, istasyon girişlerinde ve benzin alınan noktalarda yere yatarak araç girişini engelledi.

İstasyonlara zarar verdiler

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, istasyonlardaki göstergelere zarar verildiği görüldü.

Yaşanan aksaklığın önüne geçmek isteyen polis, 9 göstericiyi gözaltına aldı.

İngiltere'de petrol karşıtı aktivistlerden gösteri ViDEO

Hükümete çağrı: Düşük karbon ekonomisine geçin

"Just Stop Oil" adlı gruptan aktivistler, hükümetten, iklim krizinin ortasında düşük karbon ekonomisine geçiş için daha fazla adım atmasını istiyor.

Protestocular daha önce de ülke genelinde yolları ve diğer akaryakıt istasyonlarını kapatmıştı.

Ayrıca geçen ay, Londra'daki müzelerde yüksek fiyatlı birkaç sanat eserine kendilerini yapıştırmıştı.