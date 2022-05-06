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    İngiltere'de saçlarını boyatmak istedi, derisini kaybetti

    İngiltere’de 24 yaşındaki Ellie Swain isimli genç kadın saçlarının rengini sarıya döndürmek için kuaföre gitti hayatının kabusunu yaşadı.
    • Haber Merkezi
    • 06.05.2022 - 18:27
    • Güncelleme : 06.05.2022 - 18:58
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    İngiltere'de saçlarını boyatmak istedi, derisini kaybetti

    İngiltere’nin başkenti Londra’da şaşkına çeviren bir olay gerçekleşti.

    24 yaşındaki Ellie Swain, Batı Sussex kentinde gittiği kuaförde hayatının kabusunu yaşadı.

    Esmer olan ve saç rengini açtırmak için kuaföre giden Swain, saçına yapılan işlem sonrası hem saçlarını hem de saç derisini kaybetti.

    Boyadan kaynaklı olduğunu düşünüp bir şey yapmadı

    Genç kadın, geçtiğimiz günlerde gittiği kuaförde, saçına oryal uygulandıktan yaklaşık 10 dakika sonra kafasında bir yanma hissi yaşadığını öne sürdü.

    Ancak bunun boyadan kaynaklı olduğunu düşündüğü için bir şey yapmadı.

    Günler sonra kafa derisinde şişlik fark etti. Şişlikten irin sızdığını anlaması ile hemen doktora başvurdu.

    Ciddi yanıklar oluştu

    24 yaşındaki Swain’in kafasında ciddi yanıklar oluştuğu açıklanırken, uzun süren bir ev ve hastane süreci de yaşadı.

    Genç kadın, şimdi ise yaklaşık on santimetre genişliğindeki yarayı gizlemek için çeşitli yöntemler deniyor.

    İngiltere de saçlarını boyatmak istedi, derisini kaybetti #1

    "Kafa derimde hislerimi kaybetmeye başladım"

    İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan Swain, “Saçlarımın rengini açtırdıktan yaklaşık üç veya dört gün sonra kafa derim kabarmaya başladı ve irin akıyordu. Doktora gittim ve iltihap kaptığını söylediler. Bir süre antibiyotik kullandım. Üzerinden bir hafta geçti ve kafa derimde hislerimi kaybetmeye başladım. Uyuşmuş gibiydi.” dedi.

    İngiltere de saçlarını boyatmak istedi, derisini kaybetti #2

    İngiltere de saçlarını boyatmak istedi, derisini kaybetti #3


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