Philip'in ölümünün ardından ilan edilen ulusal yasa uymayarak partiler verdiği belirlenen Başbakan Boris Johnson, Başbakanlık ofisi önünde toplanan maskeli bir grup tarafından protesto edildi.

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın partileri gündemden düşmüyor.

Johnson'ın Prens Philip'in hayatını kaybetmesinin ardından Kraliçe Elizabeth tarafından ülkede ilan edilen ulusal yas ve koronavirüs nedeniyle de sıkı tedbirlerin uygulandığı dönemde yaptığı partileri, büyük tepki topladı.

Önce halktan sonra Kraliçe Elizabeth'ten özür dileyen Boris Johnson, bugün Başbakanlık ofisi önünde toplanan bir grup tarafından protesto edildi.

BORİS'İN MASKESİNİ TAKIP DANS ETTİLER

Johnson'ın maskelerini yüzlerine takan grup, ellerinde bardak ve İngiliz bayrağıyla şarkı söyleyip dans ederek eğlenceli bir protestoya imza attı.

Grubun danslı protestosu, bir cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İngiltere'de yasta parti veren Boris Johnson'a maskeli protesto VİDEO