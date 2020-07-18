İngiltere'de yüzbaşı Tom Moore şövalye oldu

2. Dünya Savaşı'nın yüzbaşısı Tom Moore, Kraliçe 2. Elizabeth tarafından şövalye ilan edildi.

Kraliçe 2. Elizabeth, Ulusal Sağlık Sistemi için 100 tur atarak 33 miyon sterlin bağış toplayan 100 yaşındaki gazi Tom Moore için özel bir şövalyelik töreni düzenledi. HEDEFİ 1000 STERLİNDİ 2. Dünya Savaşı'nda gazi olan Tom Moore, Ulusal Sağlık Sistemi (NHS)'ne bağış toplamak için Bedfordshire'daki evinin bahçesinde 25'er metreden oluşan 100 turu yürüteçleriyle tamamlama eylemi yaptığında hedeflediği 1000 sterlinin çok ötesine geçerek 32 milyon 794 bin 701 sterlin toplamıştı. KALE'DE TÖREN DÜZENLENDİ

NHS'ye cansuyu sağlayan 100 yaşındaki savaş gazisi, eyleminin simgesi haline gelen yürüteçleriyle birlikte bu kez Windsor Kalesi'nde yürüdü.

Kraliçe tarafından şövalye unvanıyla onurlandırılacağı ilk açıklandığında "Umarım kılıçla eli ağır değildir. O zamana kadar zavallı, yaşlı, zayıf bir ruh olabilirim" diye espri yapan Yüzbaşı Moore için şövalyelik törenini 2. Elizabeth bizzat düzenledi.

Pandemi sırasında güvenliği açısından Windsor Kalesi'nde kalan 94 yaşındaki Kraliçe, daha önce benzeri görülmemiş şekilde bahçede özel bir tören yaptı.

Pandemi nedeniyle törenleri iptal etmesine rağmen savaş gazisi için istisna yapan ve törene Moore ailesinden başka kimseyi almayan 2. Elizabeth, İskoç Kraliyet Alayı'nın çaldığı gaydaların eşliğinde bahçeye giriş yaptı.

Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde Moore ailesiyle sohbet eden 2. Elizabeth, savaş gazisine inanılmaz miktarda bağış topladığı için teşekkür etti.

Kraliçe, karşısında yürüteçe tutunan asırlık Moore'u, babası Kral 6. George'un kılıcıyla dokunmak suretiyle şövalye ilan etti ve Sir unvanıyla taltif etti.

Buckingham Sarayı, böyle bir şövalyelik töreni formatının ilk kez uygulandığını duyurdu.

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"HAYATIMIN EN ÖZEL ANI"

Törenden önce Twitter hesabından paylaşım yapan Moore, törenin "hayatının en özel anı" olacağını söyleyerek "Bunun benim başıma geleceğini hayal edemezdim. Çok büyük onur, Majesteleri Kraliçe ile tanışmayı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi. "Cuma iyi bir gün olacak" #FridayWillBeAGoodDay etiketini de ekledi.

Yüzbaşı Tom Vakfı adında bir hayır kurumu oluşturma fırsatı da yakalayan asırlık çınar, vakfına destek olmak için "Yarın iyi bir gün olacak" adında otobiyografi yayımlayacağını da açıkladı.