İngiltere'nin Afganistan'daki tahliye süreci eleştiriliyor

Afganistan İçişleri Bakanlığı'nın eski kıdemli NATO Danışmanı Charlie Herbert, İngiltere'nin Afganistan'daki başarısız tahliye aşamalarını eleştirerek, yeterince hızlı olmadıklarını söyledi.

Afganistan'da, Taliban'ın ülkede yönetimi ele alması sonucu ülkeler birliklerini çekmeye başladı. İngiltere'de, İngiliz kuvvetleri ve personeli için çalışan Afganların ülkeden güvenli şekilde çıkarılmasında başarız olması ağır eleştirilere yol açıyor.

Afganistan İçişleri Bakanlığı'nın eski kıdemli NATO Danışmanı Charlie Herbert, İngiliz hükümetinin, kendi silahlı kuvvetlerine yardım eden Afganların güvenliğinin sağlanarak ülkeden çıkarılmasında yeterince hızlı hareket etmediği eleştirisinde bulundu.

BAKANLARA MEKTUP YAZILDI

Eski İngiliz ordu komutanı Herbert, İngiltere ordusu için çalışan Afgan tercümanların hızlıca ülkeden çıkarılması ve İngiltere'ye yerleştirilmesi için 3,5 hafta önce bakanlara mektup yazdığını fakat göz ardı edildiğini söyledi.

Her gün konuştuğu çok sayıda genç tercüman ve ailesinin saklandığını aktaran Herbert, bu kişilerin tahliye edilme şansının artık neredeyse kalmadığını kaydetti.

Herbert, "Demek istediğim; şu anda olan şey (tahliyeler) harika ama çok geç. Taliban, havaalanına erişim noktalarını kontrol ediyor. Artık tek kelimeyle çok geç." ifadelerini kullandı.

İngiliz hükümetini, İngiliz Silahlı Kuvvetlerine yardım eden Afgan tercümanların tahliyesini "yanlış yönetmekle" eleştiren Herbert, "Bugüne kadar hükümetin neredeyse tamamen kayıtsız olduğunu gördük." dedi.

200 ASKER DAHA GÖNDERİLECEK

Herbert, çok sayıda Afgan'ın Taliban yönetiminden kaçmasının ve ülke sınırlarının ötesine sığınmasının beklendiğini söyledi.

İngiltere Savunma Bakanlığı, Afganistan'daki İngiliz vatandaşları ve onlar için çalışan Afganların tahliyesine yardımcı olmak için başkent Kabil'e 200 asker daha gönderileceğini, ihtiyaç olması durumunda ise daha fazla askerin konuşlandırılacağını açıklamıştı.

Böylelikle İngiltere'nin, bugün açıklanan 200 askerin yanı sıra bölgede daha önce konuşlandırılan 100 asker ve 13 Ağustos'ta gönderileceği aktarılan 600 askerle tahliyelerde 900 askeri görev yapacak.