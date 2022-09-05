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    İngiltere'nin yeni başbakanı Liz Truss oldu

    İngiltere'nin yeni başbakanı Liz Truss oldu

    Truss, rakibi Rishi Sunak'a karşı yürüttüğü kampanyayı kazandı. Verdiği sözleri yerine getireceğini söyleyen Truss, "Cesur adımlar atacağım" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 05.09.2022 - 14:39
    • Güncelleme : 05.09.2022 - 15:05
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    İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin yeni lideri belli oldu.

    Eski Maliye Bakanı Rishi Sunak ile Dışişleri Bakanı Liz Truss arasında geçen yarışın kazananı Truss oldu.

    İngiltere'de kazanan Truss

    Düzenlenen programda sonuçlar açıklanırken, Truss 81 bin 326 oy, Sunak ise 60 bin 399 oy aldı.

    Böylece 47 yaşındaki Truss, hem partinin yeni lideri hem de Boris Johnson'dan başbakanlık koltuğunu devralacak isim olarak kayıtlara geçti.

    Ayakta alkışlandı: Benim için bir onur

    Sonucun ardından uzun süre ayakta alkışlanan ve son derece sevinçli olduğu görülen Truss, yaptığı konuşmada, lider olarak seçilmenin kendisi için bir onur olduğunu söyledi.

    Boris Johnson'a teşekkür etti

    İngiliz siyasetçi, yürüttüğü kampayanın son derece zorlu geçtiğini anlattı.

    Truss, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı koyduğu, Brexit'i gerçekleştirdiği ve koronavirüs aşılarını halka sağladığı için Boris Johnson'a teşekkür etti.

    İngiltere nin yeni başbakanı Liz Truss oldu #1

    Kraliçe ile görüşecek

    Muhafazakarların yeni lideri Liz Truss, salı günü Kraliçe 2'nci Elizabeth ile görüşmek için İskoçya'ya gidecek. İngiliz Kraliçe, Başbakan Truss'tan hükümeti kurmasını isteyecek.

    2015'ten bu yana dördüncü başbakan

    Johnson'ın yerini alma yarışında Truss, uzun süredir önde gidiyordu. Söz konusu isim ayrıca, 2015 seçimlerinden bu yana Muhafazakarların dördüncü başbakanı oldu.

    İngiltere nin yeni başbakanı Liz Truss oldu #2

    "Verdiğim sözleri yerine getireceğim"

    Öte yandan Truss, Muhafazakar Parti'nin önümüzdeki iki yıl içinde hizmet edebileceğini göstermesi gerektiğini söyleyerek, seçmenlere verdiği sözleri yerine getireceğini vurguladı.

    Ülke ekonomisinin durumuna işaret eden Truss, vrgileri azaltmak ve İngiltere ekonomisini büyütmek için "cesur bir planı" olduğunu kaydetti.

    Truss, yükselen enerji faturaları konusunda ise sadece faturalarla değil, aynı zamanda uzun vadeli tedarik sorunlarıyla da ilgilenerek kriz söz konusu olduğunda "yerine getireceğini" ifade etti.

    İngiltere nin yeni başbakanı Liz Truss oldu #3

    Liz Truss: Cesur adımlar atacağım

    Sosyal medya üzerinden de açıklama yapan Truss, "Muhafazakar Parti Genel Başkanlığı'na seçilmekten onur duyuyorum. Büyük ülkemize liderlik ve hizmet etme konusunda bana güvendiğiniz için teşekkürler.

    Bu zor zamanları atlatmak, ekonomimizi büyütmek ve Birleşik Krallık'ın potansiyelini ortaya çıkarmak için cesur adımlar atacağım." ifadelerini kullandı.

    İşçi Partisi Lideri Starmer: Yeni başlangıcı ancak biz sağlayabiliriz

    Ana muhalefetteki İşçi Partisi Lideri Sir Keir Starmer, Truss'ı tebrik eden isimlerden biri oldu.

    Starmer, Twitter hesabından, "Ancak 12 yıllık Muhafazakarlardan sonra bunun için göstermemiz gereken tek şey düşük ücretler, yüksek fiyatlar ve Muhafazakarların geçim maliyeti krizi. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu yeni başlangıcı ancak İşçiler sağlayabilir." diye yazdı.

    İngiltere nin yeni başbakanı Liz Truss oldu #4

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    İngiltere nin yeni başbakanı Liz Truss oldu #5


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