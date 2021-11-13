Irak, Belarus'a uçuşların durdurulduğunu bildirdi

Belarus'ta yaşanan göçmen krizinin ardından Irak, önlem olarak Belarus’a uçuşları durdurduğunu açıkladı.

Belarus sınırlarındaki göçmen krizi birçok ülkeyi önlem almaya yöneltti.

Belarus ve başta Polonya olmak üzere Litvanya ve Letonya’nın da aralarında bulunduğu Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında sınırlarda yaşanan göçmen krizinin etkisi sürüyor.

IRAK, BELARUS'A UÇUŞLARI DURDURDU

Son olarak, Irak göçmen krizine karşı önlem olarak Belarus’a uçuşları durdurdu. Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet el-Sahhaf devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Belarus’a yapılan uçak seyahatlerini durdurduğunu belirterek, Belarus’un Bağdat Fahri Büyükelçisinin çalışma izninin de geçici olarak alındığını kaydetti.

AMACIN IRAKLILARI, İNSAN KAÇAKÇILARINDAN KORUMAK OLDUĞU SÖYLENDİ

Söz konusu adımların amacının Iraklıları, insan kaçakçılarından korumak olduğunu aktaran Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, Irak’ın Rusya Büyükelçiliğinin Belarus-Polonya sınırında mahsur kalan Irak vatandaşlarının gönüllü olarak ülkelerine geri dönmeleri için çalıştığını vurguladı.

IKBY: BU YIL 30 BİN KİŞİ AVRUPA'YA GÖÇ ETMEK İSTEDİ

Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt bölgesel Yönetimi (IKBY) bu yıl içinde yaklaşık 30 bin kişinin Avrupa’ya göç etmek istediğini bildirdi.

IKBY Göçmenler Derneği tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2021 yılı içerisinde toplan 28 bin kişinin IKBY’yi terk ederek Avrupa ülkelerine sığınmak için göç ettiğini belirtildi.

Son birkaç ayda 4 bin kişinin Avrupa ülkelerine ulaşmak için Belarus’a gittiği kaydedilen açıklamada, bunların 803’ünün sınır dışı edildiği ve 33’nün hayatını kaybettiği vurgulandı.