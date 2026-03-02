Irak, İran'a yaşanan savaşın ardından hava sahasını kapatma süresini ikinci kez uzattı

Orta Doğu'da sıcak saatler...

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı saldırılar devam ediyor.

Saldırılarda İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney hayatını kaybederken İran da misilleme saldırılarını sürdürüyor.

Bölgede bulunan ülkeler, savaştan etkilenmemek adına çeşitli adımlar atıyor.

Bu adımların atıldığı ülkelerden biri de Irak.

HAVA SAHASI 48 SAAT DAHA KAPALI KALACAK

Irak Sivil Havacılık Kurumunun yayınladığı yazılı açıklamaya göre, Orta Doğu'daki gerilimin devam etmesi nedeniyle Irak hava sahası, 48 saat daha uçuşlara kapalı kalacak.

Açıklamada, söz konusu sürenin çarşamba günü saat 12.00'ye kadar uzatıldığı aktarıldı.

İKİNCİ KEZ UZATILDI

Irak, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarını kınayarak, hava sahasını 24 saat uçuşlara kapattığını duyurmuş, daha sonra bu süreyi 24 saat daha uzatmıştı.

555 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.