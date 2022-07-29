Irak işgali sırasında ABD askerlerinin meyve bahçelerini ve palmiyeleri yaktığı görüntüler ortaya çıktı.

ABD ve İngiltere öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Irak'ı işgalinin üzerinden 19 yıl geçti.

Dönemin Devlet Başkanı, Baas rejimi lideri Saddam Hüseyin'in biyolojik silahlar ürettiği iddiasıyla başlatılan kanlı işgal, ülkeye sözü verilen "demokrasi" yerine sivillere büyük bedeller ödetecek, siyasi ve güvenlik alanında yıllarca süren kaos getirdi.

Meyve bahçelerini bile yaktılar

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Irak'ta ortaya koyduğu tahribatın bir başka yüzü daha ortaya çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ABD askerleri, işgal ettikleri Irak'ta meyve bahçelerini ve palmiye ağaçlarını alev silahıyla yakıyor, bunu yaparken de kahkahalar atıyorlar.

Irak işgalinde meyve bahçelerini yakan ABD askerleri - VİDEO