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    Irak: Ülkemiz güçlerin savaş alanı değil

    Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ABD ve İran elçilerini kabulünde, ülkesinin bazı güçlerin çıkarlarının gerçekleştiği bir alana dönüşmesini istemediklerini söyledi.
    • AA
    • 09.05.2020 - 22:48
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    Irak: Ülkemiz güçlerin savaş alanı değil

    Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, hükümet sarayında ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Mathew Tueller ve İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrc Mescidi'yi ayrı ayrı kabul etti.

    Tueller ile görüşmesinde Kazımi, ABD ile güvenlik, ekonomik, terörle mücadele ve bölgenin istikrarı konsunda dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

    "IRAK HİÇBİR ÜLKEYE SALDIRI NOKTASI OLMAYACAK"

    Kazımi, "Irak'ın, yabancı güçlerin çıkarlarının gerçekleştiği alan olmasını kabul etmeyiz." dedi.

    ABD Büyükelçisi Tueller de Bağdat yönetimini koronavirüs ve ekonomi başta olmak üzere tüm alanlarda desteklemeye hazır olduklarını bildirdi.

    Kazımi, İran'ın Bağdat Büyükelçisi Mescidi ile görüşmesinde de İran ve tüm komşu ülkelerle ilişkileri geliştireceklerini belirterek, "Irak, teröre yataklık yapmayacak ve hiçbir ülkeye saldırı noktası olmayacak." ifadesini kullandı.

    Mescidi de Irak ile tüm alanlardaki ilişkilerini güçlendirmek istediklerini aktardı.

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