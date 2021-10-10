Iraklılar erken genel seçim için sandık başına giderken, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih oyunu kullandı. Eşiyle birlikte Yeşil Bölge'ye gelerek oyunu kullanan Salih, gazetecilere açıklama yaptı.

Iraklılar erken genel seçimler için oy kullanmaya başlarken, ülkede 24 milyondan fazla seçmen bulunuyor.

40 milyon nüfuslu ülkede seçmenler, oy kullanmak için seçim merkezlerine geldi.

Seçim merkezlerinin çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken, kontrol noktalarında ise aramalar yapılıyor.

Seçmenlerin seçim merkezlerine cep telefonu sokması yasaklanırken, havalimanları ve kara sınırları oy verme işlemi bitene kadar kapalı olacak.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih eşiyle birlikte oy kullanmaya gelirken, seçimlerde 329 sandalyeli meclis için 3 bin 249 aday yarışacak.

877 yabancı gözlemci seçimleri takip ederken, seçimler 2019 yılında hükümete karşı yapılan gösterilerden sonra ilk erken genel seçim özelliğini taşıyor.

"BUGÜN VATANDAŞIN GÜNÜDÜR"

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Yeşil Bölge’deki seçim merkezine eşiyle gelerek oyunu kullandı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Salih, “Erken seçimler halkın talebiydi. Ülkesinin geleceği için her vatandaşın seçimlerde katkısının olmasını diliyoruz. Bugün, vatandaşın günüdür.” şeklinde konuştu.

Iraklılar erken genel seçimler için sandık başında VİDEO

"OYUNU KULLANAN İLK SEÇMEN OLARAK KAYITLARA GEÇMEK İSTEDİM"

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, erken genel seçimlerde oyunu kullanarak, "Oyunu kullanan ilk seçmen olarak kayıtlara geçmek istedim." dedi.

Irak haber ajansının haberine göre, Kazımi, Yeşil Bölge’de bir seçim merkezinde oy verdi.

Iraklıları oy kullanmaya çağıran Kazımi, "Oyunu kullanan ilk seçmen olarak kayıtlara geçmek istedim. Bu seçimler, sokağa çıkma yasağının olmadığı ilk seçim." dedi.

Iraklı Şii din adamı ve siyasetçi Ammar el-Hekim ile eski başbakanlardan Nuri el-Maliki de erken saatlerde oylarını kullandı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Erbil kentindeki Rotana Otelinde oyunu kullandı.

KERKÜK'TE OY KULLANMA İŞLEMİ BAŞLADI

Irak’ta erken genel seçimler için Kerkük'teki vatandaşlar oy kullanmaya başladı. Kerkük kent merkezi ve kente bağlı ilçe, nahiye ve köylerde oy vermeye gelenler seçim merkezlerinin önünde kurulan kontrol noktalarında aramadan geçti.

Irak Yüksek Seçim Komiserliğinin 24 saat içinde seçim sonuçlarını duyurması bekleniyor.

TÜRKMEN YETKİLİLER OY KULLANDI

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan ve Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi milletvekili adayı Erşat Salihi, ülkede gerçekleştirilen genel seçimler kapsamında oylarını Kerkük'teki seçim merkezinde kullandı.

ITC Başkanı Turan yaptığı açıklamada, Irak genelinde bir demokrasi şöleni yaşandığını belirterek, tüm Iraklılardan bu vatandaşlık görevini yerine getirmelerini istedi.

Türkmenlerin seçime yoğun katılım sağlaması gerektiğine dikkati çeken Turan, Türkmenlerin Irak Meclisinde hak ettiği ağırlığı elde edebilmesi için seçimin demokratik bir fırsat olduğunu ifade etti.

Turan, seçimlerin Birleşmiş Milletler nezdinde ülkedeki etnik ve mezhebi ağırlığın istatistiği niteliğinde olduğunu belirterek, "Türkmenler bu seçime katılımlarıyla ülkedeki etnik ağırlıklarını da ortaya koyacaklar." dedi.

"YENİ VE KAPSAYICI BİR SÜREÇ"

Eşiyle birlikte oyunu kullanan Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi milletvekili adayı Salihi de basına yaptığı açıklamada, Irak'ta yeni ve daha kapsayıcı bir siyasi sürecin başlaması için seçimlerin sağlıklı bir şekilde geçmesinin önemli olduğunu söyledi.

Türkmenlerin bu sefer iktidara ortak olmak istediğini dile getiren Salihi, yeni siyasi süreçte Şii, Sünni ve Kürtlerin yanında Türkmenlerin de bulunmasının önemini vurguladı. Salihi, Türkmenlerin Bağdat'ta etkili ve hükümet ortağı olmalarının Meclisteki vekil sayılarını artırmalarına bağlı olduğunu kaydetti.