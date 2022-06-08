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    Irak'ta işlek caddeye İHA düştü

    Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentindeki işlek bir caddeye insansız hava aracı (İHA) düşmesi sonucu birçok araçta hasar oluştu.
    • 08.06.2022 - 23:47
    • Güncelleme : 09.06.2022 - 00:46
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    Irak'ta işlek caddeye İHA düştü

    Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Erbil kentindeki işlek bir caddeye insansız hava aracı (İHA) düştü.

    Birçok araçta hasar oluştu

    İHA’nın düştüğü caddede bulunan birçok aracın hasar aldığı belirtildi.

    3 kişi yaralandı

    Olayda yaralanan 3 kişi, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

    Irak'ta işlek caddeye İHA düştü VİDEO

    Irak ta işlek caddeye İHA düştü #1

    Irak ta işlek caddeye İHA düştü #2

    Irak ta işlek caddeye İHA düştü #3

    Irak ta işlek caddeye İHA düştü #4

    Irak ta işlek caddeye İHA düştü #5

    Irak ta işlek caddeye İHA düştü #6

    Irak ta işlek caddeye İHA düştü #7


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