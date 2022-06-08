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Irak'ta işlek caddeye İHA düştü
Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentindeki işlek bir caddeye insansız hava aracı (İHA) düşmesi sonucu birçok araçta hasar oluştu.
- 08.06.2022 - 23:47
- Güncelleme : 09.06.2022 - 00:46
Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Erbil kentindeki işlek bir caddeye insansız hava aracı (İHA) düştü.
Birçok araçta hasar oluştu
İHA’nın düştüğü caddede bulunan birçok aracın hasar aldığı belirtildi.
3 kişi yaralandı
Olayda yaralanan 3 kişi, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.
Irak'ta işlek caddeye İHA düştü VİDEO