Irak'ta seçim sonuçları açıklandı

Irak Yüksek Seçim Komiserliği, ülke genelinde dün yapılan yerel seçimlerin gayri resmi sonuçlarını açıkladı.
Gayri resmi sonuçlar, komiserlik üyeleri tarafından Bağdat'ta yapılan basın toplantısında duyuruldu.
Buna göre, Irak'ın başkenti Bağdat'taki vilayet meclisi seçiminde eski Meclis Başkanı Muhammed Halbusi liderliğindeki "Takaddüm Partisi" birinciliği, Haşdi Şabi liderlerinden Hadi el-Amiri ve Kays Hazeli ve diğer bazı Şii liderlerin yer aldığı "Nebni İttifakı" ikinciliği, eski Başbakanlardan Nuri el-Maliki'nin lideri olduğu "Karar Gücü İttifakı" ise üçüncülüğü elde etti.
Mukteda es-Sadr, boykot çağrısı yapmıştı
Irak'ta en büyük Şii tabanına sahip dini ve siyasi lider Mukteda es-Sadr, seçimleri boykot ederek taraftarlarına sandığa gitmeme çağrısı yapmıştı.
Komisyon sandıkların yüzde 94.4’ünün açıldığını ve seçime katılım oranının da yüzde 41 olduğunu duyurdu.
Kerkük’te sonuçlar şöyle:
KYB: 139 bin 373 oy
Türkmen Cephesi: 72 bin 281 oy
Kaide: 59 bin 430 oy
KDP: 46 bin 749 oy
Arap İttifakı: 46 bin 65 oy
Yeni Nesil: 24 bin 620 oy
Kerkük Bizimdir: 21 bin 114 oy
Kürt-Kerkük Meşalesi: 6 bin 655 oy
Musul'da Sünni Ninova Koalisyonu kazandı
Merkezi Musul olan Ninova vilayetinde KDP, en çok oy alan ikinci parti oldu. Burada birinciliği Arap partilerin ittifakı elde etti.
Musul’da sonuçlar şöyle:
Sünni Ninova Koalisyonu 141 bin 749 oy
KDP: 127 bin 938 oy
Sünni Ulusal Sözleşme Koalisyonu: 83 bin 82 oy
Sünni Egemenlik Koalisyonu: 72 bin 787 oy
Ulusal İlerici Koalisyon: 71 bin 156 oy
Hasmi Watani Koalisyonu: 60 bin 123 oy
Hadba Koalisyonu: 57 bin 292 oy
Hawiyat Watani Koalisyonu: 53 bin 376
KYB ve Komünist Parti: 45 bin 939 oy
Irak Azim Koalisyonu: 44 bin 764 oy
Bu sonuçlara göre eski Vali Necim Ciburi’nin öncülüğünde Ninova Koalisyonu 5, KDP 4 ve KYB de 2 sandalye kazandı.
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