Irak'ta seçim sonuçları açıklandı Irak'ın 13 vilayeti ile Kerkük ve Musul’da yapılan seçimlerde sonuçlar belli oldu

AA & Ensonhaber

Irak Yüksek Seçim Komiserliği, ülke genelinde dün yapılan yerel seçimlerin gayri resmi sonuçlarını açıkladı.

Gayri resmi sonuçlar, komiserlik üyeleri tarafından Bağdat'ta yapılan basın toplantısında duyuruldu.

Buna göre, Irak'ın başkenti Bağdat'taki vilayet meclisi seçiminde eski Meclis Başkanı Muhammed Halbusi liderliğindeki "Takaddüm Partisi" birinciliği, Haşdi Şabi liderlerinden Hadi el-Amiri ve Kays Hazeli ve diğer bazı Şii liderlerin yer aldığı "Nebni İttifakı" ikinciliği, eski Başbakanlardan Nuri el-Maliki'nin lideri olduğu "Karar Gücü İttifakı" ise üçüncülüğü elde etti.

Mukteda es-Sadr, boykot çağrısı yapmıştı

Irak'ta en büyük Şii tabanına sahip dini ve siyasi lider Mukteda es-Sadr, seçimleri boykot ederek taraftarlarına sandığa gitmeme çağrısı yapmıştı.

Komisyon sandıkların yüzde 94.4’ünün açıldığını ve seçime katılım oranının da yüzde 41 olduğunu duyurdu.

Kerkük’te sonuçlar şöyle:

KYB: 139 bin 373 oy

Türkmen Cephesi: 72 bin 281 oy

Kaide: 59 bin 430 oy

KDP: 46 bin 749 oy

Arap İttifakı: 46 bin 65 oy

Yeni Nesil: 24 bin 620 oy

Kerkük Bizimdir: 21 bin 114 oy

Kürt-Kerkük Meşalesi: 6 bin 655 oy

Musul'da Sünni Ninova Koalisyonu kazandı

Merkezi Musul olan Ninova vilayetinde KDP, en çok oy alan ikinci parti oldu. Burada birinciliği Arap partilerin ittifakı elde etti.

Musul’da sonuçlar şöyle:

Sünni Ninova Koalisyonu 141 bin 749 oy

KDP: 127 bin 938 oy

Sünni Ulusal Sözleşme Koalisyonu: 83 bin 82 oy

Sünni Egemenlik Koalisyonu: 72 bin 787 oy

Ulusal İlerici Koalisyon: 71 bin 156 oy

Hasmi Watani Koalisyonu: 60 bin 123 oy

Hadba Koalisyonu: 57 bin 292 oy

Hawiyat Watani Koalisyonu: 53 bin 376

KYB ve Komünist Parti: 45 bin 939 oy

Irak Azim Koalisyonu: 44 bin 764 oy

Bu sonuçlara göre eski Vali Necim Ciburi’nin öncülüğünde Ninova Koalisyonu 5, KDP 4 ve KYB de 2 sandalye kazandı.