İran, 8 günde Arap ülkelerine en az 727 füze saldırısı düzenledi

İran’ın, ABD ve İsrail saldırılarına misilleme kapsamında 28 Şubat’tan bu yana 7 Arap ülkesine en az 727 füze saldırısı düzenlediği bildirildi.

Saldırılardan en fazla etkilenen ülke Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE), en az hedef alınan ülke ise Umman oldu.

Bunun yanı sıra 8 günde İran'ın insansız hava aracı saldırısı toplamda 2 bini geçti.

ABD ve İsrail’in ortak saldırıları sonrasında İran'dan misilleme olarak İsrail'e fırlatılan füzeler, Kudüs semalarında görüntülendi.

FÜZELERİN YÜZDE 40'I İSRAİL'E

İran'ın füzelerinin yüzde 40'ı İsrail'e, yüzde 60'ı Amerikan hedeflerine yönelik oldu.

İran'ın hedefinde İsrail'in dışında Kuveyt, Bahreyn, Katar ve BAE bulundu.

ÜLKE ÜLKE FÜZELERİN ETKİSİ

BAE 221 balistik füze, 8 seyir füzesi ve 1305 İHA ile saldırı düzenlerken, saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti, 112 kişi yaralandı.

BAE Savunma Bakanlığı, füze saldırılarının 205’inin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. 14 füzenin denize düştüğü, 2 füzenin ise ülke topraklarına isabet ettiği belirtildi.

Bakanlık ayrıca 8 seyir füzesinin de tespit edilerek imha edildiğini duyurdu. 1305 İran İHA'sından 1229’unun düşürüldüğü, 76 İHA’nın ise ülke topraklarına düştüğü kaydedildi.

Kuveyt Savunma Bakanlığı, 6 martta yaptığı açıklamada, ülke hava sahasında 14 füze ve 12 İHA’nın engellendiğini duyurdu. Bakanlığın 5 mart akşamı yayımladığı önceki açıklamada ise o saate kadar Kuveyt hava sahasını hedef alan 212 balistik füze ve 394 İHA’nın tespit edilerek etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bahreyn ise 86 füze ve 148 İHA ile hedef alındı.

Katar Savunma Bakanlığı, ülkeye 120 balistik füze, 63 insansız hava aracı ve 2 Su-24 savaş uçağıyla saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Yetkililer, tüm füzelerin ve 24 insansız hava aracının etkisiz hale getirildiğini, can kaybı veya hasar yaşanmadığını belirtti.

Ürdün ordusu, ABD-İsrail ve İran arasında yaşanan saldırılar sırasında ülkeye yönelen 60 füze ve 59 insansız hava aracından 108’inin imha edildiğini, düşen parçalar nedeniyle 14 kişinin yaralandığını açıkladı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülke topraklarına yönelik en az 6 füze ve 40 insansız hava aracı saldırısı kaydedildiğini bildirdi.

Bakanlık, çoğunluğu Şeybe petrol sahasını hedef alan 23 insansız hava aracı ve Prens Sultan Hava Üssü yakınlarını hedef alan 3 füzenin etkisiz hale getirdiğini açıkladı. Önceki günlerde de ülke genelinde birkaç insansız hava aracı ve füze daha engellendi.

Ummanlı yetkililer ise topraklarına en az 8 iHA saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı.