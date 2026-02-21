İran, AB ülkelerinin hava ve deniz kuvvetlerine “terörist” ilan etti

İran Dışişleri Bakanlığı, AB üyesi ülkelerin hava ve deniz kuvvetlerinin terörist ilan edilmesiyle ilgili bildiri yayımladı.

Bildiride, AB üyesi ülkelerin, İran'ın "resmi silahlı kuvvetlerinin bir parçası" olan Devrim Muhafızları Ordusu'nu "terör örgütü" olarak tanımasına karşılık, AB üyesi devletlere ait hava ve deniz kuvvetlerinin "mütekabiliyet" ilkesi gereği terör örgütü olarak ilan edildiği bilgisi yer aldı.

AB, ŞUBAT AYINDA DEVRİM MUHAFIZLARINI "TERÖR" LİSTESİNE ALMIŞTI

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, birlik üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının “kararlı bir adım” attığını belirterek, İran’daki baskının cevapsız kalamayacağını söyledi.

Brüksel’de alınan karar öncesinde açıklama yapan Kallas, bu hamlenin İran’da önemli bir askeri, ekonomik ve siyasi güç olan Devrim Muhafızları’nı El Kaide ve IŞİD gibi cihatçı örgütlerle aynı seviyeye getireceğini ifade etti.

29 Ocak Perşembe günü Brüksel’de konuşan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İran’daki protestolar sırasında yaşananları “İran’ın modern tarihindeki en şiddetli baskı” olarak nitelendirdi. Barrot, “İşlenen suçlar cezasız kalamaz” dedi.

FRANSA KARARINI DEĞİŞTİRDİ

Fransa daha önce, İran’la diplomatik ilişkilerin tamamen kopabileceği endişesiyle Devrim Muhafızları’nın AB’nin terör listesine eklenmesine temkinli yaklaşmıştı. Ancak daha sonra kararını değiştirerek, İtalya’nın öncülük ettiği girişime destek verdi.

Kallas sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kendi halkından binlerce kişiyi öldüren her rejim kendi sonunu hazırlar” ifadelerini kullandı. Buna rağmen, İran ile diplomatik kanalların açık kalmasını beklediğini de vurguladı.