İran: ABD-İsrail saldırılarında hasar gören sivil birim sayısı 105 bini geçti

Orta Doğu yangın yeri...

ABD ile İsrail'in başlattığı savaşta 1 ay geride kaldı.

İran, iki ülkeye yönelik misilleme saldırılarını sürdürürken bilanço giderek ağırlaşıyor.

TOPLAM 105 BİN SİVİL BİRİM HASAR GÖRDÜ

İran Kızılayı, ABD ve İsrail’in ülkeye yönelik saldırılarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, 83 bin 351 konut, 21 bin 59 ticari birim, 600 eğitim merkezi ve Kızılay'a bağlı 18 merkez olmak üzere toplamda 105 bin 325 sivil birim zarar gördü.

MÜZAKERELERİN ORTASINDA SALDIRI BAŞLADI

ABD-İsrail'in İran'a saldırılarıİsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

İRAN'DA ÜST DÜZEY KAYIPLAR

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.