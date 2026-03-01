Abbas Arakçi: Yeni lider bir iki gün içinde seçilebilir

ABD ile İran, düzenledikleri ortak saldırı ile İran'da dini lider Ayettullah Ali Hamaney ile birçok üst düzey ismi öldürdü.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Al Jazeera televizyonuna verdiği röportajda, ülkedeki son gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"REJİM DEĞİŞİKLİĞİ İMKANSIZ BİR GÖREVDİR"

Arakçi, İran lideri Hamaney'e suikastı “çok tehlikeli ve emsalsiz” bir eylem olarak nitelendirdi ve bunun uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu belirtti.

İranlı Bakan, "Rejim değişikliği imkansız bir görevdir. Bir liderin yokluğu veya ölümü, sistemin çöktüğü anlamına gelmez. Devlet kurumları yerlerinde duruyor ve anayasal prosedürlerimiz işliyor. Bir iki gün içinde yeni liderin seçildiğini görebilirsiniz." diye konuştu.

"ÜLKELERDEKİ AMERİKAN VARLIĞINI HEDEF ALIYORUZ"

Suikastın, mevcut çatışmayı daha karmaşık ve daha tehlikeli bir hale getirdiğini belirten Arakçi, "Savunmamız için herhangi bir sınır veya kısıtlama koymuyoruz." dedi.

İran'ın ABD-İsrail'in saldırılarına karşılık bölgedeki ABD üslerini hedef almasına ilişkin Arakçi, "Fars (Basra) Körfezi'ndeki ülkelerle ilişkilerimiz iyi ve bizimle hiçbir sorunları yok. Fars Körfezi'ndeki komşularımıza saldırmıyoruz aksine bu ülkelerdeki Amerikan varlığını hedef alıyoruz" ifadelerini kullandı.

İranlı Bakan, bölgedeki Amerikan askeri üslerine düzenlenen saldırılar sonrasında ABD'nin bu üsleri boşaltmaya başladığını kaydetti.

"BİZ HER ZAMAN DİPLOMASİYE AÇIK OLDUK"

ABD'nin ikinci kez müzakereler sırasında saldırı başlattığına vurgu yapan Arakçi, "Biz her zaman diplomasiye açık olduk, Amerika Birleşik Devletleri'nin aksine ve onlar müzakereler sırasında bize ikinci kez saldırdılar. Bu sefer durum farklı. Neden bunu yaptıklarını açıklamak zorundalar ama ancak saldırılar durduktan sonra. Her şey saldırganlığın ne zaman sona ereceğine bağlı." şeklinde konuştu.

İranlı Bakan Arakçi, ülkesinin şu anda Hürmüz Boğazı'nı kapatma niyetinde olmadığını ve "bu aşamada boğazdaki seyrüseferleri aksatacak herhangi bir şey yapmayı planlamadığını" söyledi.