SON DAKİKA! İran saldırılarında 3 ABD askeri hayatını kaybetti

Orta Doğu yanıyor..

ABD ve İsrail'in ortak askeri operasyonuna İran'dan misilleme saldırıları gelmeye devam ediyor.

Son olarak İran Devrim Muhafızları'ndan yapılan açıklamada ABD uçak gemisi Lincoln'ü 4 balistik füze ile vurduğunu açıklamıştı.

İran'ın açıklamasına ABD'den jet yanıt geldi.

ABD Merkez Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada İran'ın füzelerinin Lincoln'e isabet etmediği, ABD'nin İran'ın gemisini vurduğu ve battığı belirtildi.

3 ABD ASKERİ ÖLDÜ

ABD Merkez Kuvvetleri Komutanlığı ayrıca saldırılarda 3 ABD askerinin hayatını kaybettiğini, 5 askerin de yaralandığını duyurdu.

"OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Büyük çaplı muharebe operasyonları devam ediyor ve müdahale çabalarımız sürüyor. Durum değişkenlik gösterdiğinden, ailelere duyduğumuz saygı gereği, şehitlerimizin kimlikleri de dahil olmak üzere ek bilgileri, yakınlarına haber verildikten 24 saat sonrasına kadar açıklamayacağız.