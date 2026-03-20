İran, ABD’ye ait F-35 savaş uçağını vurdu

28 Şubat'ta başlayan ve Orta Doğu'yu ateş çemberine alan ABD-İsrail İran savaşı devam ediyor.

Karşılıklı açıklamalar ve saldırılar devam ederken, bu kez de İran Devrim Muhafızları Ordusu bir açıklamada bulundu.

F-35 SAVAŞ UÇAĞI HEDEF ALINDI

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ordusuna ait F-35 savaş uçağının hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunu duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı da uçağın bölgedeki bir üsse acil iniş yaptığını bildirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, İran hava sahasında operasyon yürüten ABD ordusuna ait F-35 tipi bir savaş uçağının hava savunma sistemleriyle vurulduğu ve uçağın hasar aldığı belirtildi.

TERMAL KAMERA GÖRÜNTÜLERİ YAYIMLANDI

İran basını da uçağın vurulma anına ait olduğu öne sürülen termal kamera görüntülerini yayımladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Tim Hawkins ise olaya ilişkin açıklamasında, bir F-35 uçağının muharebe görevi sırasında isabet aldığını teyit etti.

Uçağın düşmediğini ancak Orta Doğu'da bulunan bir Amerikan askeri üssüne acil iniş gerçekleştirmek zorunda kaldığını belirten Hawkins, pilotun durumunun stabil olduğunu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.