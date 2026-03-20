İsrail'in Lübnan saldırıları: Can kaybı 1001'e yükseldi

İsrail, Orta Doğu'da gerginlik yaratmaya devam ediyor.

28 Şubat'ta İran'a yönelik başlatılan saldırılar, günler sonra Lübnan'a sıçradı.

SAĞLIK BAKANLIĞI BİLANÇOYU AÇIKLADI

Çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği savaşta bilanço gittikçe ağırlaşyor.

Bu kapsamda Lübnan Sağlık Bakanlığı, konuya ilişkin bir açıklamada bulundu.

1001 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 2 Mart'ta başlattığı ve ülkenin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırıları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 1001'e, yaralı sayısının ise 2 bin 584'e yükseldiği kaydedildi.

Hayatını kaybedenler arasında 118 çocuk, 79 kadın ve 40 sağlık çalışanının bulunduğu aktarıldı.