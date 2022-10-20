İran: Azerbaycan ve Ermenistan'da yabancı güçlerin varlığına karşıyız

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Azerbaycan ve Ermenistan'da yabancı güçlerin varlığına karşı olduklarını söyledi.

İran devlet televizyonuna göre, Ermenistan'a sürpriz ziyarette bulunan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Erivan Uluslararası Zvartnots Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalar yaptı.

Abdullahiyan, "İran ve Ermenistan olarak, bu bölgede birçok iş birliğiyle ilgili ortak konulara ve ortak endişelere sahibiz ki bunların çözüm yolları için çaba gösteriyoruz. Azerbaycan'da veya Ermenistan'da olsun biz bu bölgede yabancı (güçlerin) varlığına karşıyız." dedi.

"Yol haritası belirlenmeli"

İran Dışişleri Bakanı, Erivan ziyaretinde bölgedeki stratejik iş birliğine ilişkin konuları ele alacaklarını ve uzun süreli iş birliği için yol haritasını belirlemek üzerinde duracaklarını dile getirdi.

"Artırılması için çaba sarf edeceğiz"

İran ile Ermenistan arasındaki ticaret hacminin bir önceki yıla göre yüzde 43,5 arttığına işaret eden Abdullahiyan, "Bu rakam, imkanlarımız değerlendirildiğinde, olması gereken seviyede değildir; artırılması için çaba sarf edeceğiz." diye konuştu.